Aaron Carter qua đời trong bồn tắm ở tuổi 34

TPO - Cựu sao nhí Mỹ Aaron Carter được tìm thấy đã chết trong bồn tắm tại nhà riêng ở Lancaster, California vào sáng thứ Bảy.

Cái chết của Carter đã được xác nhận bởi Taylor Helgeson, người đại diện của nam ca sĩ.

Người phát ngôn của Aaron Carter xác nhận với Page Six hôm thứ Bảy: "Thật đau buồn sâu sắc khi thông báo Aaron Carter được tìm thấy trong tình trạng không phản ứng tại nhà ngay sáng nay. Gia đình anh ấy đã được báo tin và sẽ đến Los Angeles. Aaron làm việc chăm chỉ suốt những năm cuối đời để phục hồi, là một người cha tốt và hàn gắn với gia đình”.

Theo CNN, cảnh sát hạt Los Angeles cùng thám tử điều tra tội phạm giết người được điều động đến nhà của Carter ở Lancaster, California vào 11h ngày 5/11 (giờ địa phương), sau khi nhận cuộc gọi thông báo về người đàn ông chết trong bồn tắm.

Nguyên nhân cái chết của Aaron Carter hiện chưa được tiết lộ.

Aaron Carter sinh năm 1987, là ngôi sao nhạc pop nhí nổi tiếng từ những năm 1990 với những bản hit như I Want Candy, Aaron’s Party, That’s How I Beat Shaq… Album đầu tay Crush on You đoạt giải vàng năm 1997. Anh còn biết đến là em trai của Nick Carter – thành viên nhóm nhạc đình đám những năm 2000 Backstreet Boys.

Ngoài ra, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia diễn xuất trong nhiều series ăn khách lúc bấy giờ như Lizzie McGuire, Sabrina The Teenage Witch, Family Affair, House Of Carters...

Tuy nhiên, Aaron có cuộc sống phức tạp và sức khỏe tâm thần không ổn định khi lớn lên. Hồi tháng 9, anh “tự nguyện” đăng ký vào trại cai nghiện lần 5 với hy vọng giành lại quyền nuôi con trai Prince 10 tháng tuổi. Aaron và vợ cũ, Melanie Martin, bị mất quyền nuôi con do nghiện ma túy và bạo lực gia đình.