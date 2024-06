Điều tra vụ người phụ nữ tử vong khi phẫu thuật sửa mũi

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an đã chủ trì họp UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.