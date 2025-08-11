Điều tra vụ đốt tài liệu một xã ở Bình Định cũ trước khi sáp nhập

TPO - Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, công an đang điều tra làm rõ liên quan việc đốt tài liệu ở xã Phước Mỹ (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ).

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây, hiện vụ việc do công an tỉnh thụ lý, UBND phường phối hợp theo yêu cầu.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một số tài liệu, văn bản bị đốt cháy một phần tại UBND xã Phước Mỹ (nay là một phần của phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Nhiều tài liệu bị đốt. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2025, người dân xã Phước Mỹ cũ phát hiện khói bốc lên từ khuôn viên trụ sở UBND xã. Tại hiện trường, nhiều xấp tài liệu có đóng dấu đỏ đang bị đốt. Người dân đã giữ lại một số tài liệu còn nguyên hoặc bị cháy xém một phần, gồm đơn thư khiếu nại, tố cáo và một số công văn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) kiểm tra, xác minh vụ việc.

Phường Quy Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Bùi Thị Xuân, xã Phước Mỹ thuộc TP. Quy Nhơn trước đây.