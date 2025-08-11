Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Điều tra vụ đốt tài liệu một xã ở Bình Định cũ trước khi sáp nhập

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, công an đang điều tra làm rõ liên quan việc đốt tài liệu ở xã Phước Mỹ (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ).

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây, hiện vụ việc do công an tỉnh thụ lý, UBND phường phối hợp theo yêu cầu.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một số tài liệu, văn bản bị đốt cháy một phần tại UBND xã Phước Mỹ (nay là một phần của phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

m1.jpg
Nhiều tài liệu bị đốt. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2025, người dân xã Phước Mỹ cũ phát hiện khói bốc lên từ khuôn viên trụ sở UBND xã. Tại hiện trường, nhiều xấp tài liệu có đóng dấu đỏ đang bị đốt. Người dân đã giữ lại một số tài liệu còn nguyên hoặc bị cháy xém một phần, gồm đơn thư khiếu nại, tố cáo và một số công văn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) kiểm tra, xác minh vụ việc.

Phường Quy Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Bùi Thị Xuân, xã Phước Mỹ thuộc TP. Quy Nhơn trước đây.

Trương Định
#đốt tài liệu #Phước Mỹ #Bình Định #công an Gia Lai #sáp nhập xã #tài liệu bị đốt #quy trình hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục