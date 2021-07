Điều tra người đàn ông nhiễm COVID-19 ‘đi lui đi lại’ Đà Nẵng trên nhiều chuyến bay

TPO - Bệnh nhân từ TP HCM tới sân bay Đà Nẵng, xin được cách ly tạm một đêm tại Đà Nẵng rồi sáng mai có chuyến bay sẽ quay đầu về. Tuy nhiên hôm sau lại bay ra Hà Nội.

Đây là trường hợp bệnh nhân N.T.D (BN số 27910, 49 tuổi, trú khu dân cư Bông Sao, phường 5,quận 8, TP. HCM).

Ngày 4/7 BN từ TP. HCM về sân bay Đà Nẵng. Lực lượng chức năng yêu cầu cách ly tập trung thì BN không đồng ý, không hợp tác, xin được cách ly tạm 1 đêm tại Đà Nẵng rồi sáng mai có chuyến bay sẽ quay đầu về, không lưu lại Đà Nẵng nên được đưa về khách sạn cách ly 150 Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, trên đường ra sân bay ngày 5/7, BN nói là nhà ở Hà Nội nên cần bay về Hà Nội.

Sau đó, ngày 6/7, BN từ Hà Nội lại bay vào Đà Nẵng (theo diện không phải người đến từ địa phương có dịch nên không cách ly) và vào Hội An cách ly tại nơi lưu trú. Tối 7/7, BN xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 10/7, BN thấy người vẫn còn triệu chứng mệt mỏi, nóng mũi, đau đầu nên đến BV Vĩnh Đức lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính.

Ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn Phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết BN này liên quan đến 3 chuyến bay: VN0128, 12h45 ngày 4/7, số ghế 32A từ HCM đi Đà Nẵng; QH104, 10h35 ngày 5/7, số ghế 27A từ Đà Nẵng đi Hà Nội; VN171, 13h25 ngày 6/7, số ghế 31D từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Ngoài ra có một đêm nghỉ tại Đà Nẵng, do vậy thành phố đã truy vết, xét nghiệm hơn 100 F1, F2, phát hiện 4 người dương tính.

Ông cho biết thêm Chủ tịch UBND thành phố đã giao Công an thành phố phối hợp công an Quảng Nam điều tra, xử lý trường hợp này do khai báo, thực hiện lộ trình không trung thực làm lây lan dịch.

“Qua sự việc này, thành phố cũng yêu cầu các chốt kiểm soát dứt khoát với người về từ vùng dịch. Phải thực hiện cách ly tại khách sạn, hoặc cơ sở cách ly tập trung đủ 21 ngày, nếu không thì phải quay đầu. Không có chuyện nghỉ lại một đêm rồi mới quay đầu”, ông Sơn nhấn mạnh.