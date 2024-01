Điều ngạc nhiên ở khu chợ lúc nào cũng sẵn 10 tấn vàng

TPO - Dubai Gold Souk được biết đến là khu chợ vàng lớn nhất thế giới. Theo tạp chí Time Out, điểm đến này luôn có sẵn 10 tấn vàng để cung cấp cho du khách, với giá thành hấp dẫn.

Trong mê cung các con hẻm ở thành phố Dubai, du khách có thể tham quan khu chợ bán vàng Dubai Gold Souk. Người dân địa phương chia sẻ rằng lữ khách có thể sở hữu những món đồ trang sức mới với giá rất rẻ nếu biết cách thương lượng. Mặc cả là một phần thú vị khi mọi người có cơ hội trải nghiệm Dubai Gold Souk.

Khu chợ nằm ở trung tâm của Deira. Lưu ý, giao thông đông đúc và đường đến nơi này rất nhỏ, vì vậy việc tự mình lái xe và đỗ xe có thể là một công việc khó khăn. Taxi là lựa chọn tốt nhất cho du khách vì xe có thể đưa đến ngay tại cổng chính.

Dubai Gold Souk được thành lập vào đầu những năm 1900. Khu chợ này tồn tại trước khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chính thức trở thành một quốc gia. Nơi này có chiều dài lịch sử phong phú, tới những năm 1940, khu chợ trở nên sầm uất hơn khi các thương nhân từ Ấn Độ và Iran lần đầu tiên bắt đầu bán vàng và các kim loại quý khác trong khu vực. Đặc biệt, những sự kiện mang tính thay đổi vào những năm 1970 đã thực sự nâng Dubai Gold Souk lên vị thế mang tính biểu tượng mà nó vẫn giữ cho đến ngày nay.

Trong những năm gần đây, khu chợ vàng đã trải qua cả quá trình mở rộng và trùng tu. Tuy nhiên, điểm đến này vẫn giữ được nét quyến rũ và chân thực, gợi nhớ đến nét thiết kế truyền thống của Ả Rập.

Khu chợ Dubai Gold Souk nổi tiếng với nhiều lựa chọn về vàng và đồ trang sức. Nơi đây cung cấp nhiều loại mặt hàng, từ thiết kế truyền thống của Ả Rập đến phong cách hiện đại và đương đại, đáp ứng thị hiếu và sở thích đa dạng. Người mua hàng có thể tìm thấy mọi món đồ từ dây chuyền, vòng tay và hoa tai bằng vàng cho đến những bộ, mặt dây chuyền và vòng đeo tay bằng vàng phức tạp.

Bên cạnh vàng, khu chợ còn có nhiều loại đá quý, bao gồm kim cương, ngọc bích, ngọc lục bảo, hồng ngọc. Nhiều cửa hàng cung cấp đồ trang sức nạm đá quý và cho phép khách hàng tạo ra những món đồ tùy chỉnh theo ý tưởng của họ.

Giao dịch chủ yếu được định lượng bằng gram và karat, người ta ước tính rằng khu chợ này có tới 10 tấn vàng vào bất kỳ thời điểm nào và có tổng cộng 300 cửa hàng, thậm chí có nơi cung cấp một số mặt hàng hết sức quý hiếm bao gồm đồ trang sức kim cương và các loại đá quý khác.

Chất lượng vàng tại đây luôn được đảm bảo dưới sự quản lý và giám sát của chính quyền Dubai. Tuy nhiên, lực lượng chứng năng sẽ không chịu trách nhiệm nếu du khách mua vàng ở những người bán hàng rong ngoài đường. Đặc biệt, do được miễn thuế, các sản phẩm trang sức ở Dubai Gold Souk luôn rẻ hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.

An ninh của khu chợ luôn được đảm bảo an toàn bởi camera giám sát được đặt khắp mọi nơi. Các cảnh sát cũng đi tuần tra thường xuyên và sẽ xử lý mọi tình huống nhanh chóng.

Theo Al Romaizan, một trong những công ty vàng và trang sức hàng đầu trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Gold Souk là chợ vàng chuyên dụng duy nhất trên thế giới. Từ rất lâu, Dubai đã nhận ra tiềm năng to lớn của vàng và quan trọng hơn là tập trung vào độ tinh khiết của vàng trong nền kinh tế của mình. Vàng ở Dubai nổi tiếng là loại vàng tinh khiết và đáng tin cậy nhất ở tất cả các loại, bao gồm 24K, 22K, 21K và 18K. Do đó, chợ vàng Gold Souk thành công trong việc xây dựng tiếng tăm cũng chính vì lý do này.

Dubai Gold Souk hoạt động từ sáng đến tối muộn, thường mở cửa vào khoảng 10 giờ sáng và đóng cửa vào khoảng 10 giờ tối. Tuy nhiên, giờ mở cửa của từng cửa hàng có thể khác nhau, đặc biệt là vào thứ 6.