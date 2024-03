Điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 26/2 đến 2/3), Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Chiều 26/2, Công an An Giang tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, tại buổi lễ, Công an An Giang đã thông báo và công bố các quyết định:

Điều động đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) trực thuộc Bộ Công an;

Điều động đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (V04) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang;

Bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Thanh Lâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận những đóng góp của đại tá Nguyễn Thanh Hà trên cương vị Phó Giám đốc Công an An Giang trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Hải và thượng tá Huỳnh Thanh Lâm, được Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ngãi, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Đại tá Võ Văn Mai - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 15 đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị.