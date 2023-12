Diễn biến thời tiết đáng chú ý tại TPHCM và Nam bộ trong tuần mới

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ vào đầu tuần sẽ có mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Thời tiết trong tuần sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (18/12) có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, miền Đông Nam bộ có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nhận định về xu hướng thời tiết khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường ở phía Bắc và lấn sâu hơn xuống phía Nam, từ ngày 22 - 23/12 khả năng được bổ sung thêm.

Ngoài ra, bão Jelawat có khả năng đi vào phía Đông Nam Biển Đông từ ngày 19 - 20/12.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía Nam vắt qua Trung Trung bộ hoạt động ổn định. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh.

“Thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, đề phòng cháy nổ, chập điện”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý.

Ngoài ra, cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hồi 1 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với vận tốc trung bình khoảng 20km/h.

Dự báo đến 1h ngày 19/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến khoảng sáng 20 và 21/12, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Từ đêm 18/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông sóng biển cao từ 2 - 4m.

Thời tiết trên đất liền Nam bộ có mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ có mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, độ cao sóng từ 2 - 4m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - 5, độ cao sóng từ 0,25 - 1,5m.

Thời tiết đất liền TPHCM có mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Vùng biển TPHCM có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, độ cao sóng từ 2 - 4m.