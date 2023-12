Diễn biến thời tiết đáng lưu ý ở TPHCM vào cuối tuần

TPO - Theo dự báo, thời tiết TPHCM vào cuối tuần sẽ ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Ngoài ra, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch trong những ngày tới. Đỉnh triều có thể xuất hiện vào ngày 14 - 16/12 ở mức xấp xỉ hoặc trên Báo động II khoảng 0,05m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (15/12) có mây rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nhận định về xu hướng thời tiết khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh trở lại xuống Bắc bộ và khoảng ngày 19-20/12 có khả năng được bổ sung thêm.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ suy yếu rút dần ra phía đông. Nhiễu động gió đông tác động yếu đến khu vực Nam bộ trong khoảng từ ngày 17-19/12.

Trên các vùng biển Nam bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, từ 17/12 gió tăng dần và hoạt động với cường độ mạnh.

Từ những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày tới sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, cần đề phòng cháy nổ, chập điện.

Trong ngày hôm qua, chỉ số tia cực tím (UV) cao nhất trong ngày ở các tỉnh, thành khu vực Nam bộ rơi vào khoảng thời gian buổi chiều trong ngày với nguy cơ gây hại cao đến rất cao (chỉ số trung bình từ 6.2-8.4).

Dự báo trong hai ngày tiếp theo, chỉ số UV cao nhất trong ngày ở các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (6-8), đến ngày ba chỉ số UV cao nhất trong ngày ở các thành phố từ Hạ Long đến Nha Trang ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố từ TPHCM đến Cà Mau ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (7-8).

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch trong 1-2 ngày nữa.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 14-16/12 (tức mùng 2-4 tháng 11 Âm lịch) và ở mức như sau: trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) ở khoảng 1,50-1,55m (xấp xỉ hoặc trên Báo động II khoảng 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.