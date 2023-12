Hình thế thời tiết đáng chú ý ở TPHCM và Nam bộ cuối tuần

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết khu vực TPHCM và Nam bộ vào cuối tuần có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Bên cạnh đó, chỉ số tia cực tím (UV) đạt ngưỡng cao đến rất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/12), khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo, từ đêm mai (9/12), thời tiết khu vực Nam bộ ít mưa, ngày trời nắng.

Ngoài ra, trong bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày (từ ngày 7 đến 17/12) ở khu vực TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định; khoảng từ ngày 9-10/12 hoạt động mạnh dần.

Trên các vùng biển Nam bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày tới ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Trong ngày hôm qua (7/12), chỉ số tia cực tím (UV) cực đại ở các tỉnh, thành Nam bộ (như TPHCM, Cần Thơ và Cà Mau) ở mức gây hại cao (UV từ 5.5-7.4).

Cơ quan khí tượng nhận định trong 3 ngày tới, chỉ số UV ở các tỉnh, thành miền Nam đạt ngưỡng cao đến rất cao.