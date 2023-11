Diễn biến mới vụ tranh chấp khối tài sản khủng giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

TPO - Đại gia Đức An không đồng ý với phán quyết của TAND TPHCM nên đã kháng cáo toàn bộ bản án. Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy nói không có ý kiến gì về bản án sơ thẩm mà Tòa án đã tuyên.

Ngày 10/11, ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) cho biết, đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Lý do kháng cáo theo ông An, là HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND đã không xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý, không thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ có liên quan, không triệu tập hết những người có quyền, nghĩa vụ liên quan; không đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan các tài liệu chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông An.

Kháng cáo của ông An đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng "khách quan, đúng với các quy định của pháp luật" để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông An.

Trả lời báo chí, bà Ngọc Thúy cho biết bản thân không có ý kiến gì về bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên ngày 1/11 vừa qua.

Trước đó vào ngày 1/11, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, đối với yêu cầu khởi kiện của ông An về nguồn gốc tài sản. Bản án sơ thẩm cho rằng chỉ có căn cứ xác định nguyên đơn gửi 2 khoản tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD cho bị đơn. Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày đưa tiền mặt cho bị đơn để mua tài sản nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định.

Đối với các khoản tiền mà nguyên đơn gửi cho bà Ngọc Thúy l là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, bản án sơ thẩm nhận định không có căn cứ xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn, các khoản tiền khác nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh có gửi số tiền này cho bị đơn, nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác định các tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn.

Bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, xác định các tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (trừ căn hộ V1-1004 và tiền trong 3 tài khoản ngân hàng của bị đơn có sau thời kỳ hôn nhân). Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn yêu cầu chia 1/2 giá trị 5 căn biệt thự S41, 42, 43, 60, 60 tại dự án Sealinks, Bình Thuận. Không có căn cứ xác định nguyên đơn nhận tiền từ việc bán 5 căn biệt thự Phan Thiết nên không chấp nhận yêu cầu chia tài sản với 5 tài sản này.

Bản án sơ thẩm cũng tuyên chia 1/2 giá trị 15 tài sản tài sản sau cho nguyên đơn và bị đơn. Tuyên nguyên đơn được miễn án phí, bị đơn phải nộp án phí là 218 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ông An và bà Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008 thì ông An và bà Thúy ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Sau đó ông An gửi đơn kiện đến TAND TPHCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam. Sau đó nguyên đơn đã rút bớt một số yêu cầu khởi kiện về tài sản và Tòa án đã đình chỉ xét xử các yêu khởi kiện này.