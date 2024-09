Diễn biến đợt mưa lớn tại TPHCM và Nam bộ trong tuần mới

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 19 hoặc 20/9.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24h qua, khu vực Nam bộ có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ở một số trạm như sau: Cái Nước - Cà Mau 67.0mm, Đồng Ban - Tây Ninh 64.4mm, An Ninh KV3 - Kiên Giang 85.8mm, Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh 51.8mm, Long Điền Tây - Bạc Liêu 36.4mm...

Tại khu vực TPHCM TPHCM: Hóc Môn 69.2mm, Thủ Đức 48mm, Củ Chi 7.6mm...

Dự báo trong những ngày tới, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, thời gian mưa nhiều tập trung về chiều và tối.

“Khả năng đợt mưa lớn kéo dài tới khoảng ngày 19-20/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Nguyên nhân gây mưa diện rộng là do trong những ngày giữa tháng 9, khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ. Gió mùa tây nam (gây mưa) hoạt động tăng dần và có cường độ mạnh đến rất mạnh cũng trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối tuần. Trên cao, gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần và có cường độ mạnh ở cả trên tầng cao 6000m.

Dự báo từ ngày 13-18/9: Khu vực có mưa rào và dông có xu hướng tăng dần cả về diện và lượng. Trưa, chiều có mưa, mưa rào nhiều nơi; có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Sáng đến trưa trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C; thấp nhất 22-25 độ C.

Ngày 19,20/9: Khả năng mưa giảm bớt cả về diện và lượng; mưa ở diện rải rác, chủ yếu xuất hiện ở vào lúc chiều tối và mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ trên khu vực. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C; thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ trung bình cả tuần phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, dao động từ 26.5-28 độ C. Tổng lượng mưa tuần phổ biến cao hơn TBNN, trong khoảng từ 70-180mm.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông. Gió tây nam có xu hướng tăng dần, nửa đầu tuần phổ biến cường độ yếu đến trung bình, nửa cuối tuần cường độ trung bình đến mạnh và ở khoảng cấp 5 có lúc cấp 6, cấp 7.