Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt chuẩn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong hôm nay (11/9), TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chiều và tối 11/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm mai (12/9), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.