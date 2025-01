Điểm nhấn giáo dục: Xử phạt người đưa tin 'chạy' vào biên chế giáo viên mất 500 triệu

Hàng nghìn giáo viên Hà Nội sẽ được thưởng tết theo Nghị định 73

Sáng 24/1, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các cán bộ, giáo viên ở các cơ sở tự chủ tài chính sẽ được thưởng Tết theo đúng quy định.

Trước đó, 509 cán bộ, giáo viên ở Hà Nội viết tâm thư gửi lãnh đạo thành phố về việc có nguy cơ mất thưởng Tết. Nguyên nhân là do, các trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội nhưng đã tự chủ hoàn toàn không tiếp cận được nguồn thu nhập tăng thêm theo Nghị định 73. (xem chi tiết)

