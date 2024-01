Điểm dừng nghỉ Hoa hồi- 'thiên đường' mua sắm, giao lưu ở xứ Lạng

Trạm dừng nghỉ Hoa hồi- Lạng Sơn tại km25, nằm trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn từ lâu đã là một địa chỉ không còn xa lạ với nhiều du khách muôn phương khi đến với xứ Lạng. Đây không chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi mà còn là nơi tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm các đặc sản vùng miền, giao lưu Văn hóa văn nghệ sôi nổi.

Trong vài năm trở lại đây, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông Lâm sản Lạng Sơn (Aforex Co., Ltd), hay còn được biết đến với tên thân thuộc “Trạm dừng nghỉ hoa hồi- Lạng Sơn” đã trở thành một điểm dừng chân lý tưởng và quen thuộc đối với mọi người. Từ một công ty chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu thô gia vị đặc trưng của xứ Lạng: hoa hồi, cùng với niềm khát khao được quảng bá, giới thiệu hoa hồi và những sản vật quý giá của địa phương đến với những vị khách về thăm xứ Lạng, Công ty Aforex Co., Ltd đã phát triển thành một trạm dừng nghỉ với đầy đủ tiện ích và dịch vụ ăn uống, mua sắm, dừng chân nghỉ ngơi.

Bà Phạm Thị Giang, Giám đốc Công ty Aforex Co., Ltd chia sẻ: Là người sinh ra, lớn lên trên mảnh đất hoa hồi- mảnh đất Chi Lăng lịch sử, chúng tôi luôn trăn trở và mang trong mình sứ mệnh quảng bá sản vật địa phương, đại diện cho lời chào mừng thân ái, ấm áp của những người con xứ Lạng đến với những vị khách đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc bằng những nụ cười, những tách trà ngon, những lời Sli, Lượn, đàn Tính đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tình quê hương. Bằng những sản phẩm do chính Công ty sản xuất, chế biến với quy trình đạt tiêu chuẩn chất lượng đã hút khách muôn phương. Đặc biệt, từ năm 2020 Công ty đã đầu tư cải tạo lại khuôn viên, không gian cảnh quan và sắp xếp các gian hàng qui mô lớn hơn để phục vụ nhu cầu của khách. Tại đây có nhiều dịch vụ ăn uống nhẹ, trưng bày các sản phẩm địa phương, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch xứ Lạng. Du khách đặc biệt thích thú với các mặt hàng chủ yếu là những sản phẩm nằm trong chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” ở Lạng Sơn.

“Hiện nay, chúng tôi đang bày bán, giới thiệu trên 100 sản phẩm OCOP của tỉnh. Đặc biệt, có những sản phẩm ẩm thực do cơ sở trực tiếp chế biến phục vụ du khách thưởng thức tại chỗ và mua về làm quà biếu, tặng người thân. Trong số đó có những món ăn được nhiều khách hàng lựa chọn được chế biến từ quế, hồi cùng các món ẩm thực khau nhục, vịt quay, măng ớt, chanh rừng, khẩu sli…”, bà Phạm Thị Giang giới thiệu.

Thời gian gần đây, khi du lịch xứ Lạng được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, phát triển, thu hút số lượng lớn du khách đến với miền biên giới Lạng Sơn. Trạm nghỉ chân Hoa Hồi trở thành “địa chỉ thân quen” của du khách trong nước và quốc tế, thu hút hàng trăm khách đến mỗi ngày. Nhất là vào dịp ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, dịp lễ tết, số lượng khách đến với Trạm nghỉ chân Hoa Hồi đạt đến trên 1000 lượt người/ngày. Mới đây, Trạm nghỉ chân Hoa Hồi còn đầu tư, dựng các lều bạt bạt mang dáng dấp của miền du mục phương bắc cùng các khu hoa cỏ, cây cảnh rất đẹp mắt và xây dựng tủ sách, không gian văn hóa đọc phong phú, hấp dẫn…

Nửa năm trở lại đây, được sự đồng hành của cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn và cán bộ Văn hóa, đội ngũ văn nghệ sỹ địa phương, vào chiều chủ nhật hàng tuần diễn ra Chương trình giao lưu Văn hóa- văn nghệ, biểu diễn- giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ xứ Lạng thu hút sự tham gia của nhiều Câu lạc bộ đàn tính- hát Then trên địa bàn. Nhiều nghệ sỹ tên tuổi ở xứ Lạng hào hứng tham dự và giao lưu với du khách muôn phương như: Nghệ sỹ nhân dân Triệu Thủy Tiên (nguyên Trưởng Đoàn ca múa kịch Lạng Sơn), Nghệ nhân nhân dân Mai Ven (huyện Cao Lộc), nghệ sỹ sáo Xuân Tự, nhạc sỹ Phạm Khang, nghệ sỹ Trần Bích Hợp. Du khách thích thú, ấn tượng với các tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc, những bài ca mang âm hưởng của người miền núi, biên giới Lạng Sơn. Quả thật, các buổi giao lưu này, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, hòa đồng của mọi người khi đến mảnh đất xứ Lạng.

Chia sẻ niềm vui, ông Võ Văn Nam, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh nói: “Lần đầu tiên ra ngoài Bắc, tôi được chứng kiến, trải nghiệm các tiết mục Văn nghệ vô cùng đặc sắc của xứ Lạng. Rất hay, hấp dẫn và chân tình, mới mẻ làm níu chân chúng tôi. Thêm nữa, nhiều sản phẩm của Lạng Sơn ngon và phù hợp khẩu vị. Phải nói rằng, Trạm nghỉ chân Hoa Hồi có không gian rộng, mặt hàng rất phong phú, con người thân thiện, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và mang tấm chân tình với tất cả các du khách gần xa. Nhất định, tôi sẽ trở lại xứ Lạng và mời bạn bè về với Trạm nghỉ chân Hoa Hồi để mọi người được trải nghiệm cái hay, cái đẹp, cái tình của đất và người nơi đây”.

Thấy được tiềm năng, thế mạnh ở Trạm nghỉ chân Hoa Hồi, các cấp, các ngành ở Lạng Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, đồng hành. Sáng 5/1/2024, tại trụ sở UBND huyện Chi Lăng đã diễn ra cuộc họp xem xét, triển khai xây dựng điểm du lịch Văn hóa tại Trạm nghỉ chân Hoa Hồi với sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Nhàn, Bí Thư Huyện ủy Chi Lăng, đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các đơn vị chức năng trên địa bàn. Tại đây, Bí thư Huyện ủy Trần Thanh Nhàn ghi nhận, biểu dương Công ty Aforex Co., Ltd đã nỗ lực, cố gắng tạo ra điểm du lịch hấp dẫn, phong phú; tạo sinh kế cho người lao động địa phương. Bí thư Huyện ủy Chi Lăng kết luận, chỉ đạo: Các ban, ngành chức năng địa phương đồng hành, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bố trí trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bổ sung thiết kế đẹp, ấn tượng các tiểu cảnh, pano giới thiệu đất và người xứ Lạng, tiềm năng, thế mạnh du lịch ở địa phương…

“Nhất là không gian biểu diễn Văn nghệ cần bổ sung cho phù hợp vì nơi đây du khách được chứng kiến, giao lưu với làn điệu dân ca và con người chúng ta. Bên cạnh các Câu lạc bộ ở các huyện, thành phố trên địa bàn thì cũng cần phát huy các hạt nhân Văn hóa văn nghệ ở huyện Chi Lăng để các chương trình thêm đậm đà bản sắc quê hương, phong phú, hấp dẫn hơn nữa”, Bí thư Huyện ủy Trần Thanh Nhàn gợi mở.

“Với phương châm phục vụ “vui lòng khách đến”, “vừa lòng khách đi”, Trạm dừng nghỉ Hoa Hồi sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ nhu cầu du khách để nơi đây luôn trở thành “Thiên đường mua sắm” kể cả vật chất lẫn tinh thần”, bà Phạm Thị Giang, Giám đốc Công ty Aforex Co., Ltd Lạng Sơn