Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả 'nín thở' với tạo hình nàng tiên cá buổi dạ hội Tết Nguyên đán

SVO - Điệu nhảy dưới nước của cô ấy đẹp đến nghẹt thở. Đây không phải là buổi dạ hội Tết Nguyên đán mà là một thế giới thần tiên dưới đáy biển sâu.

Thuý Phương
dich-le-nhiet-ba-4.jpg

Những cú nhảy và xoay người trên mặt nước kết hợp với công nghệ ánh sáng tương tác thời gian thực, đã tạo ra hiệu ứng rạng rỡ, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trông giống như một sinh vật thần thoại trồi lên từ mặt nước. Chuyên gia trang điểm Wang Yafei đã tạo ra vẻ ngoài trang điểm giống nàng tiên cá, với phấn mắt màu xanh lam kết hợp với các chi tiết đính ngọc trai và kiểu tóc búi gợn sóng khiến mọi thứ đều hoàn hảo. Từ thảm đỏ đến những cảnh quay trong chương trình, mối liên hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba với "nàng tiên cá" dường như đã được định sẵn từ lâu.

nang-tien-ca.gif

Thực tế, sự gắn bó của Địch Lệ Nhiệt Ba với hình tượng nàng tiên cá không phải diễn ra chỉ sau một đêm. Năm 2023, vẻ ngoài của Địch Lệ Nhiệt Ba tại một sự kiện đã mang lại cho cô ấy biệt danh "nàng tiên cá vừa trồi lên từ mặt nước" từ người hâm mộ. Năm 2025, cô thực hiện một buổi chụp ảnh theo chủ đề nàng tiên cá dưới đáy biển cho tạp chí Harper's Bazaar. Năm nay tại Gala Tết Nguyên đán, cô cuối cùng đã đưa hình tượng "nàng tiên cá" lên đỉnh cao với một màn trình diễn solo. Như cộng đồng người hâm mộ nhận xét: "Trước đây chỉ là trang phục theo phong cách nàng tiên cá, giờ đây cô ấy chính là nàng tiên cá".

dich-le-nhiet-ba-5.jpg
#Hình tượng nàng tiên cá trong nghệ thuật #Sự kiện Tết Nguyên đán và biểu diễn nghệ thuật #Công nghệ ánh sáng tương tác trong biểu diễn #Trang điểm và tạo hình thần thoại #Phát triển hình tượng nghệ thuật của Địch Lệ Nhiệt Ba #Ảnh hưởng của biểu tượng nàng tiên cá trong văn hóa

