Đề xuất thu hồi căn hộ nhà ở xã hội sai đối tượng

TPO - Căn cứ hồ sơ xác minh các trường hợp sử dụng sai đối tượng, Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định thu hồi các căn hộ sử dụng sai đối tượng theo quy định.

Sở Xây dựng Đồng Nai đã có kết luận về việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Biên Hòa đối với 4 dự án nhà ở xã hội: A6-A7 tại phường Quang Vinh, 4 block chung cư tại phường Quang Vinh, nhà ở cho người thu nhập thấp phường Tam Hòa (nay là phường Bình Đa) và nhà ở xã hội tại phường Bửu Long.

Kết quả kiểm tra 716 căn hộ tại Dự án 4 block chung cư nhà ở xã hội phường Quang Vinh, đoàn kiểm tra ghi nhận tại thời điểm kiểm tra có 406 căn sử dụng đúng đối tượng, 23 căn sử dụng không đúng đối tượng, 270 trường hợp vắng, 17 căn hộ để trống.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội A6-A7 tại phường Quang Vinh có 65 căn hộ thuộc diện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra có 18 căn đúng đối tượng, 47 trường hợp vắng, không phát hiện trường hợp sử dụng không đúng đối tượng. Qua kiểm tra cũng phát hiện một số căn hộ còn để trống chưa sử dụng dù đã nhận bàn giao nhà. Tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa (nay là phường Bình Đa) có 97 căn hộ thuộc diện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, có 54 căn đúng đối tượng, 2 căn không đúng đối tượng (trong đó có 1 căn hộ người nước ngoài ở), 41 căn hộ vắng.

Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bửu Long có 36 căn hộ thuộc diện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra có 27 căn sử dụng đúng đối tượng, 1 trường hợp sử dụng không đúng đối tượng, còn lại vắng. Nhiều hộ cơi nới ban công, mái che nhô ra ngoài để gia tăng diện tích sử dụng.

Riêng Dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp phường Tam Hòa (nay là phường Bình Đa), chủ đầu tư bán 100% căn hộ nên đoàn không kiểm tra đối tượng thuê, thuê mua.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và bàn giao số lượng lớn căn hộ nhà ở xã hội cho người dân theo quy định, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại, còn trường hợp sử dụng sai đối tượng, điều này làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của các đối tượng thực sự đủ điều kiện và có nhu cầu, đi ngược lại mục tiêu chính sách.

Có 366/914 trường hợp thuộc diện kiểm tra báo vắng dù đã được thông báo trước đó, khiến công tác xác minh tính tuân thủ quy định trở nên khó khăn; 17 căn hộ đang bỏ trống hoặc đang làm thủ tục trả lại, gây lãng phí nguồn lực nhà ở xã hội.

Nhiều hộ vi phạm các quy định về sử dụng không gian chung và an toàn công trình, đậu xe lấn chiếm không gian chung… ảnh hưởng đến mỹ quan, vệ sinh, an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu và gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền, chính quyền địa phương liên quan và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Căn cứ hồ sơ xác minh các trường hợp sử dụng sai đối tượng, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định thu hồi các căn hộ theo quy định. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất của Sở Xây dựng về phương án cho thuê, bán các căn hộ nhà ở xã hội đang để trống theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong kết luận, Đoàn cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có trường hợp cán bộ công chức sử dụng căn hộ nhà ở xã hội vắng mặt, không hợp tác tốt với đoàn kiểm tra kiểm điểm cán bộ, công chức. Phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lập danh sách các trường hợp không có nhu cầu sử dụng, đề nghị trả lại, để bố trí cho các trường hợp đủ điều kiện.