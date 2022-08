Đề xuất thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội

TPO - Chiều 25/8, thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 người liên quan trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Chung cư Bcons Garden, thuộc phường Dĩ An.