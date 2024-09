Đề xuất cấm người và xe đi trên cầu Long Biên

TPO - Thành phố Hà Nội vừa nhận được đề xuất của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) về việc cấm tất cả người và xe lưu thông trên cầu Long Biên. Đề xuất này được đưa ra sau khi các đoàn tàu đã dừng chạy trên cầu Long Biên từ sáng 10/9.

Cụ thể, Tổng Cty VNR cho biết, theo báo cáo của các đơn vị có liên quan, cầu Long Biên (Km3+056) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, vào lúc 8h00 ngày 10/9/2024 mực nước tại cầu Long Biên còn cách đáy dầm chạy tàu 3,5m, vượt quy định.

“Trong khi đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu Long Biên - mực nước tại trạm thủy văn Long Biên lúc 8h30 là 7,81m (dưới báo động 1 là 1,69m, dự báo sẽ lên báo động 1 vào đêm ngày 10/9)”, đại diện VNR thông tin trong văn bản.

Do vậy, Tổng Cty VNR đã dừng chạy tàu qua cầu Long Biên (Km3+056) tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng từ 8 giờ ngày 10/9/2024 cho đến khi mực nước rút đến mức an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tham gia giao thông và an toàn công trình, VNR đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấm tất cả người và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Long Biên từ chiều ngày 10/9/2024 cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn.

Cũng với đó, thành phố có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải vận chuyển, giải phóng hàng hóa đường sắt từ ga Thường Tín đến ga Giáp Bát do ảnh hưởng ngập nước tại ga Giáp Bát và tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển.

Sau khi nhận được văn bản này, đại diện UBND thành phố Hà Nội đang giao cho các sở ngành chuyên môn tham mưu để báo cáo thành phố trong thời gian sớm nhất.