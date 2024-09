Cấm phương tiện thủy qua cầu Vĩnh Phú để vớt xà lan mắc kẹt

TPO - Rạng sáng 10/9, nước sông Lô tiếp tục dâng cao, tàu rỗng và nhiều sà lan mắc kẹt ở cầu Vĩnh Phú - cây cầu nối liền hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Khánh – Chủ tịch UBND phường Dữu Lâu (Việt Trì, Phú Thọ) xác nhận, sáng ngày 10/9, xuất hiện nhiều sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu Vĩnh Phú nối liền 2 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Một tàu chở hàng và sà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu Vĩnh Phú, tại vị trí cột trụ thứ 3 tính từ thành phố Việt Trì đi tỉnh Vĩnh Phúc. Sà lan lớn có một phần chui vào gầm cầu, đầu chạm mép bê tông. Dòng chảy xiết của sông Lô khiến các phương tiện này di chuyển liên tục, tăng nguy cơ gây hư hại cho cầu Vĩnh Phú.

Hiện các cơ quan chức năng đang tìm phương án xử lý các tàu và sà lan này.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường nhiều tàu rỗng và sà lan mắc kẹt dưới gầm cầu Vĩnh Phú. Lực lượng chức năng đã có mặt để tìm phương án khắc phục. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận tải đường thủy, Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực 1 yêu cầu các phương tiện hạn chế qua khu vực cầu Vĩnh Phú, có lý trình km10+850 thuộc địa bàn phường Dữu Lâu (Việt Trì, Phú Thọ) và xã Đức Bác (huyện sông Lô, Vĩnh Phúc), trừ các phương tiện thực hiện nhiệm vụ, cứu hộ, cứu nạn, điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông. Tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Thời gian hạn chế từ 8h30 ngày 10/9 đến khi Chi cục có thông báo mới.

Lãnh đạo Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam cho hay, đang phối hợp với lực lượng công binh để khảo sát và đưa ra phương án giải quyết. Theo đó, cơ quan chức năng đang xem xét hai phương án, gồm dỡ một phần tàu, sau đó đánh chìm để giảm tải trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di dời; khoan, cắt; hoặc tháo dỡ, đánh chìm trôi tàu nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, tránh thiệt hại.

Cầu Vĩnh Phú là cây cầu nối Phú Thọ và Vĩnh Phúc qua sông Lô, mới đưa vào sử dụng tháng 8/2023, tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng. Cầu có chiều dài hơn 509m, trong đó, cầu chính dài khoảng 290m, cầu dẫn phía tỉnh Phú Thọ dài 70,75m, cầu dẫn phía tỉnh Vĩnh Phúc dài khoảng 148,8m. Cầu được thiết kế 4 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu chính 19m, bề rộng cầu dẫn 16,5m.