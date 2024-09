Nhiều cây cầu cũ chưa được quan tâm bảo trì đúng mức

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho biết, hiện có nhiều cầu mới được xây dựng, tuy nhiên công tác bảo trì và duy trì các công trình cũ vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Theo ông Chủng, việc duy trì, bảo trì công trình sau khi xây dựng hoàn thành rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc xây dựng mới. Theo đó, cần phải có một chế độ bảo trì nghiêm ngặt, bao gồm các hoạt động như khảo sát, theo dõi, đánh giá tình trạng công trình và thực hiện các biện pháp sửa chữa kịp thời.

Ông Chủng cũng cho rằng, công tác bảo trì cầu ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế và thách thức. Cụ thể, thiếu kế hoạch, nguồn lực và chuyên môn để thực hiện công tác bảo trì một cách hiệu quả.

Ông Chủng đề xuất cần có chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch tài chính phù hợp; Xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và trang bị đủ thiết bị kỹ thuật; Đảm bảo nguồn kinh phí cần thiết để thực hiện công tác bảo trì.

Ông Chủng cho biết thêm, trước sức tàn phá khôn lường của thiên nhiên, con người không thể hoàn toàn chống lại được. Do đó, giải pháp hiện tại là tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, ưu tiên bảo vệ tính mạng con người và hạn chế sử dụng một số công trình giao thông khi có tình huống khẩn cấp.

Ông Trần Danh Lợi - nguyên Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội nhấn mạnh, với các cầu hiện nay ở các địa phương cần phải tiến hành duy tu, bảo trì thường xuyên và kiểm tra định kỳ để phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề về an toàn.

Theo đó, các cơ quan quản lý cầu cần xử lý ngay lập tức tất cả những điểm không đảm bảo an toàn có thể nhìn thấy được. Tiến hành khảo sát, đánh giá và khắc phục kịp thời các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Với những vấn đề không thể quan sát trực tiếp, cần phải có các dự báo và tính toán chuyên sâu để kiểm tra, thực nghiệm. Với những cầu xuống cấp, cần sử dụng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan đến an toàn cầu mà không thể quan sát trực tiếp

"Cơ quan quản lý các cấp cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, bảo trì cầu. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, bộ ngành ở các cấp khác nhau để đảm bảo công tác quản lý, bảo trì cầu được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt phải tìm kiếm các giải pháp tối ưu hơn để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là tại những cầu trọng điểm như cầu Chương Dương. Nghiên cứu, đánh giá và triển khai các giải pháp phân luồng giao thông, tăng cường kiểm soát an toàn tại các cầu trọng điểm", ông Lợi nói.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, Hà Nội có 55 cầu xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn. Những cầu này là những cầu được thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo, trong các năm qua do lưu lượng phương tiện lưu thông cao, xuống cấp, cần được sửa chữa, gia cố sớm. Theo đánh giá của Sở GTVT, số lượng cây cầu yếu trên địa bàn khá lớn, mức độ xuống cấp và sự cần thiết đầu tư các cầu khác nhau. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt cho hệ thống cầu yếu hiện nay còn nhiều hạn chế.