Đề xuất bổ sung thu thập thông tin sinh trắc học qua mống mắt, ADN của phạm nhân

TPO - Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù.

Bổ sung thu thập thông tin vân tay, mống mắt, ADN

Sáng 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Quá trình triển khai thi hành, bên cạnh kết quả đạt được, luật đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tại phiên họp. Ảnh: QH

Với 15 chương, 172 điều, dự thảo luật sửa đổi theo hướng hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cầu công tác thi hành án hình sự trong tình hình mới.

Đáng chú ý, dự thảo luật đã bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù.

Cùng với đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, công an cấp xã theo hướng: UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ; Trưởng công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú…

Thẩm tra liên quan đến bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban tán thành bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của những trường hợp phạm nhân chưa có thông tin.

“Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ làm phát sinh khoản kinh phí rất lớn, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mục đích của việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, đồng thời cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để chia sẻ, cập nhật dữ liệu, tránh lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện”, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp nêu rõ.

Có thể triển khai ở tất cả các trại giam

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo tờ trình của Chính phủ, đây là một trong những dự án luật cấp bách, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, thì có thể thực hiện theo quy trình rút gọn ở một kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rà soát cho thật kỹ để đảm bảo tính tương thích, đồng bộ, thống nhất với các luật khác, không chồng chéo, không trùng lắp. Thời gian đến khi trình Quốc hội còn hơn 2 tháng nữa, Bộ Công an cần ‘làm ngày làm đêm’ để có bộ luật chất lượng trình kỳ họp thứ 10 tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

“Chúng ta không lấy được ý kiến toàn dân, nhưng phải lấy ý kiến diện rộng để tiếp thu. Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi trước đây phải lấy ý kiến nhân dân. Các luật liên quan tới con người, nếu lấy ý kiến nhân dân được thì rất tốt”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tiếp thu ý kiến, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, quá trình xây dựng luật, cơ quan soạn thảo đã quán triệt tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới trong kỷ nguyên mới.

Về việc bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, nội dung này được kế thừa với quy định trước. Trước đây, chỉ lấy một nội dung là danh bản, chỉ bản; hiện nay phát triển thành các loại khác như ADN, mống mắt, máu, giọng nói.

Theo ông, quy định thêm vấn đề liên quan đến sinh trắc học là bình thường, không vi phạm nhân quyền. “Công dân bình thường cũng tự nguyện cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về sinh trắc học của mình trong quản lý tài khoản ngân hàng, thuế, kinh doanh. Đây là vấn đề bình thường”, ông Hùng nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, việc này có thể triển khai ở tất cả các trại giam, nhà tạm giữ, trại tạm giam, cơ sở lưu trú mà không phát sinh kinh phí và chi phí.