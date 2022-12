Đề nghị nâng cao chất lượng nhân lực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chiều ngày 27/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thông tin tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết, năm 2022, dù thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, đã có nhiều phiên điều chỉnh đan xen nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực, khi dòng vốn nước ngoài đã quay trở lại mạnh mẽ vào những tháng cuối năm.

Theo ông Sơn, trước những khó khăn thách thức đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý theo đúng chương trình đề ra. Trong giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa qua, các giải pháp bình ổn thị trường được tổ chức thực hiện quyết liệt như yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán công bố số liệu giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán, thực hiện điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn phái sinh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đạt được. Với rất nhiều khó khăn nhưng thị trường vẫn được vận hành ổn định. Ngành Chứng khoán đã tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trên TTCK.

Theo ông Chi, trong năm 2023, cần triển khai các giải pháp để thị trường phát triển thực chất, bền vững hơn, tăng thanh khoản, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Ông Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung rà soát Luật Chứng khoán để sửa đổi phù hợp với thực tế thị trường; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2023; tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường ở mức cao hơn. Cùng đó nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo kịp thời và quy định pháp luật; tập trung triển khai dự án công nghệ thông tin KRX; củng cố năng lực nhân lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch...

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 23/12/2022, giá trị vốn hoá 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ước đạt 5.278 nghìn tỷ đồng, giảm 32% so với cuối năm 2021, tương đương 62,2% GDP.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng gấp đôi mặc dù thị trường giảm mạnh. Trong 11 tháng của năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 2,48 triệu tài khoản, gấp khoảng 2,58 lần so với cuối năm trước. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã gần 6,8 triệu tài khoản, tăng 57,7% so với cuối năm 2021. Trong đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước đạt 6,755 triệu tài khoản, tăng 58,18% so với cuối năm 2021 và số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài đạt 42.458 tài khoản, tăng 7,46% so với cuối năm 2021.