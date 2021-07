Đề nghị điều tra và thu hồi dự án liên quan Công ty Cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên

TPO - Chiều tối 19/7, đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra 2 cơ sở in ấn tại Hà Nội, phát hiện khoảng 20 tấn sách bán thành phẩm và thành phẩm nghi in lậu. Điều đáng nói, có 1 cơ sở từng 2 lần bị phát hiện vi phạm về in ấn.