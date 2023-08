De Heus Việt Nam được vinh danh nơi làm việc tốt nhất Châu Á tại HR Asia Award 2023

Tại lễ trao giải HR Asia Awards vừa qua, De Heus Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023”, cũng là năm thứ 2 liên tiếp nhận được giải thưởng này.

Ngày 03/08 vừa qua De Heus Việt Nam tự hào khi được vinh danh tại giải thưởng Nhân Sự Châu Á – HR Asia Awards là Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2023! Giải thưởng danh giá này là minh chứng cho cam kết kiên định trong việc tạo dựng môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển cho tất cả nhân viên của De Heus tại Việt Nam.

Giải thưởng thường niên Nơi làm việc tốt nhất châu Á được trao cho những doanh nghiệp có chính sách nhân sự hàng đầu và văn hóa doanh nghiệp xuất sắc tại 16 thị trường lớn trong khu vực. Giải thưởng thu hút nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune 500 cũng như từ các công ty đa quốc gia đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đây là năm thứ hai liên tiếp De Heus Việt Nam vinh dự đạt được giải thưởng này. Việc đánh giá giải thưởng dựa trên kết quả khảo sát về sự hài lòng của nhân viên. Giải thưởng khẳng định rằng nhân viên là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Với sứ mệnh tạo dựng cho nhân viên môi trường làm việc với sự tôn trọng và hỗ trợ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn.

Cùng nhau cho kết quả tốt hơn.

Trong năm 2022, sau khi thành công mua lại mảng thức ăn chăn nuôi MNS Feed với 2 thương hiệu Proconco (Cám Con Cò) và Anco, De Heus đã vươn lên trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam trên thị trường độc lập. De Heus Việt Nam đã có một năm “cơ hội – thử thách” để triển khai hàng loạt các hoạt động hội nhập với khẩu hiệu “Cùng nhau cho kết quả tốt hơn – Together for better results”.

Bên cạnh việc tập trung vào hiệu suất hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chính, De Heus luôn chú trọng đến việc tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Wichard Biezer – Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn của De Heus chia sẻ rằng: “Tôi muốn nhấn mạnh một khía cạnh của De Heus, điều làm cho công ty trở thành Nơi làm việc tràn đầy động lực và tinh thần gắn kết - chính là tinh thần khởi nghiệp trong giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận rủi ro và mang tinh thần khởi nghiệp trong kinh doanh. Đồng thời chúng tôi tin tưởng trong việc chấp nhận rủi ro trong việc phát triển nhân tài, giao nhiệm vụ và trao sự tin tưởng để thế hệ trẻ phát triển, đó chính là điều tạo nên trải nghiệm thật sự đáng trân trọng để khám phá và phát triển bản thân trong một môi trường như De Heus.”

Tại De Heus Việt Nam, “Học Hỏi” là một trong bốn Giá Trị Nhân Viên (EVP) quan trọng, song hành với “Định hướng kết quả - Tinh thần đồng đội - Giao tiếp”. De Heus không ngừng tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nguồn nhân lực hiện tại thông qua những hoạt động đào tạo đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng vị trí và cấp bậc. Đồng thời, tập trung đầu tư vào sự phát triển của lớp nhân lực trẻ trong lĩnh vực Nông Nghiệp thông qua chương trình học bổng "SYOF – Tạo Dựng Tương Lai Của Bạn". Chương trình này đã hợp tác cùng các trường Đại học đào tạo vể mảng Nông Nghiệp trên toàn quốc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của De Heus đối với sự phát triển bền vững của ngành.

De Heus vẫn luôn tiếp tục tỏa sáng bằng những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng, nơi mà tất cả nhân viên đều có cơ hội phát triển sự nghiệp và cùng nhau đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức.

Tìm hiểu thêm và tham gia đội ngũ của chúng tôi tại: https://www.facebook.com/DeHeusVNCareers