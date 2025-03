Dày đặc 'chướng ngại vật' trên con đường vay vốn

TPO - Doanh nghiệp (DN) nào cũng cần vốn, cũng muốn được vay vốn với lãi suất ưu đãi để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng dễ dàng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, nhất là với DN vừa và nhỏ lại càng khó khăn hơn.

Thuê đất lập trang trại, liên kết với nông dân trồng chuối, sầu riêng... ở Long An, ông Võ Quan Huy - Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - có nhu cầu c

Đó là thuê lại đất của nông dân hay lâm trường không có tài sản thế chấp; thời gian thuê đất chỉ từ 1-3 năm là không đủ lâu; thời gian lập hồ sơ tiếp cận nguồn vốn lại lâu. Hơn nữa, trong hồ sơ giải ngân về nông nghiệp, do dòng tiền trong nông nghiệp quay chậm nên không được lãi suất ưu đãi, làm DN khó khăn hơn trong việc vay vốn.

“Cuối năm 2024 vừa qua, chúng tôi khó khăn vô cùng khi cơ cấu lại vùng trồng, các ngân hàng có hứa giúp nhưng đến nay vẫn không vay vốn được” - ông Huy nói.

Ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM - nói rằng, ngành cơ khí là ngành thâm dụng vốn, doanh thu không thể đáp ứng được mức đầu tư và yếu thế hơn so với các DN nước ngoài về nhiều mặt. Do vậy, muốn cạnh tranh thì phải tìm cách để giảm chi phí vốn thông qua việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, các gói cho vay hỗ trợ lãi suất bị gián đoạn suốt một thời gian dài, sau đó được mở lại nhưng các dự án cũ chưa được hỗ trợ.

"Hiện nay, đa số DN chọn giải pháp vay ngân hàng nhưng chủ yếu vay ngắn hạn (để hưởng lãi suất thấp) nhưng sau đó lại dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn. Đó là vòng lẩn quẩn khiến ngành cơ khí chế tạo gặp khó khăn và là rào cản lớn nhất trong việc phát triển của ngành" - ông Tống nói.

Ông Nguyễn Đặng Hiến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM - nói rằng, dù là ngành thiết yếu nhưng các DN trong ngành chủ yếu là DN nhỏ và vừa, thậm chí là DN siêu nhỏ nên khả năng tiếp cận vốn còn có nhiều hạn chế.

“Các DN luôn đau đáu để làm sao vay được vốn ngân hàng và luôn tìm kiếm vay ở ngân hàng có lãi suất thấp. Do đó, tôi mong muốn Ngân hàng Nhà nước và các các ngân hàng thương mại quan tâm, chia sẻ khó khăn với các DN ngành lương thực, thực phẩm” - ông Hiến bày tỏ.

Tại hội thảo “Sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” do báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 28/2, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM Nguyễn Đức Lệnh cho biết, hiện nay ngành ngân hàng thành phố tập trung vào các việc chỉ đạo các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất tốt, tiết giảm chi phí đầu vào, đơn giản thủ tục cho vay, giải ngân hiệu quả và làm tốt công tác kết nối ngân hàng - DN.

Về phản ánh liên quan đến tiếp cận vốn, đặc biệt các gói cho vay ưu đãi, ông Lệnh cho biết thời gian qua lĩnh vực xuất khẩu, ngành lương thực, cà phê được ưu đãi rất nhiều, lãi suất cũng rất ưu đãi vì đây là những ngành hiệu quả, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, để sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần giải pháp toàn diện của các ngành các cấp, địa phương doanh nghiệp. Ở góc độ sử dụng vốn, không chỉ vốn tín dụng ngân hàng mà còn có vốn ngân sách, vốn của khu vực tư nhân, vốn doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Rộng hơn đối với vốn để thúc đẩy kinh tế là vốn ngoài bằng tiền thì có vốn bằng tài sản, đất đai, khoa học công nghệ…