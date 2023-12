Đầu tư khách sạn lỗ gần 50 tỷ đồng, Công ty xổ số Vĩnh Long xin thoái vốn

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Theo đề án, công ty này thoái 100% vốn đầu tư vào các dự án bên ngoài để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Trước khi tái cơ cấu, Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề chính của công ty là hoạt động kinh doanh XSKT.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn cổ phần đầu tư vào doanh nghiệp khác thông qua dự án Khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long thuộc Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Vĩnh Long và đầu tư vốn tại Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long góp vốn liên doanh để đầu tư xây dựng khách sạn 4 sao với số tiền tính đến ngày 31/12/2018 là hơn 100 tỷ đồng, chiếm hơn 66% trên tổng vốn điều lệ đăng ký của Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long. Tính đến ngày 31/12/2021, lỗ lũy kế của Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long đầu tư vốn vào Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long là gần 47 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long cũng góp vốn liên doanh với số tiền tính đến ngày 31/12/2020 là gần 60 tỷ đồng, chiếm hơn 27% trên tổng vốn điều lệ đăng ký của Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ. Tính đến ngày 31/12/2021, lợi nhuận được chia trên tổng giá trị vốn đầu tư của công ty vào Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ là hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo đề án, sau khi tái cơ cấu, Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long. Công ty tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh xổ số và các ngành nghề có liên quan đến hoạt động XSKT. Còn lại các lĩnh vực ngoài ngành nghề kinh doanh sẽ tiến hành thoái vốn đầu tư.

Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch về việc thoái vốn cổ phần tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long và đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt. Hiện công ty đang trong lộ trình thực hiện thoái vốn 100% vốn đầu tư vào Khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long.

Công ty cũng đã trình công văn về việc bán cổ phần Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ và UBND tỉnh đã có công văn về việc thoái vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long tại Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ. Hiện công ty đang thực hiện thoái vốn 100% vốn đầu tư vào Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Năm 2023, tổng tài sản của Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long là hơn 1.226 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh đạt hơn 4.071 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 578 tỷ đồng.