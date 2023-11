Data Day 2023 - Hiện thực hóa góc nhìn đa chiều về an toàn dữ liệu số

Ngày 23/11 vừa qua, sự kiện DATA DAY 2023 với chủ đề "An Toàn Dữ Liệu & Back-up Cho Doanh Nghiệp" đã diễn ra tại Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 200 khách mời cá nhân và doanh nghiệp quan tâm về công nghệ.

Data Day 2023 – Hội thảo thường niên về an toàn dữ liệu doanh nghiệp lần đầu tiên được tổ chức dưới sự phối hợp của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cùng các đơn vị hàng đầu trong mảng công nghệ như Dell Technologies, P.A Việt Nam, Siêu Siêu Nhỏ, NextJobs, Trường Đại học FPT, và Trường Đại Học Tài Chính – Marketing.

Mở đầu khai mạc sự kiện, Ông Huỳnh Việt Phương - Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Internet Việt Nam, đã đề cập về tầm quan trọng của dữ liệu và những thách thức lớn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trong giai đoạn 2023 - 2030: lỗ hổng an ninh mạng, lỗi người dùng, lỗi phần cứng và thiên tai dẫn đến rủi ro thất thoát tài chính, dữ liệu quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín vận hành công ty. Thông qua các phiên thảo luận, ông cũng hứa hẹn sẽ mang đến cho người tham dự có thêm các giải pháp mới để chung tay giải quyết nỗi lo "đánh mất dữ liệu" ngày càng trở nên quan trọng.

Xuyên suốt buổi Hội thảo, các chủ đề chia sẻ xoay quanh và tập trung xoáy sâu vào các góc nhìn đa chiều, từ môi trường học thuật đến thực tế kinh doanh, với mục tiêu nâng cao kỹ năng nhận diện và bảo vệ tài sản riêng tư trong không gian số.

Trong đó, nổi bật với phần trình bày từ Ông Vũ Thanh Duy - Giám đốc kỹ thuật P.A Việt Nam nêu rõ về xu thế tăng trưởng và thẩm thấu sâu rộng của BIG DATA cũng như yêu cầu cấp thiết về số hóa dữ liệu cho doanh nghiệp. Đồng hành với chương trình chuyển đổi số Quốc gia - tầm nhìn Quốc gia số 2030, P.A Việt Nam đưa đến giải pháp BackUp30s - giải pháp sao lưu dữ liệu thông minh giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành, bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi các lỗ hổng bảo mật, lỗi người dùng, lỗi phần cứng và các trường hợp thiên tai bất khả kháng.

Song song đó, Ông Nguyễn Tấn Toàn - Trưởng phòng Giải pháp Siêu Siêu Nhỏ cũng đề cập: “Căn cứ báo cáo thống kê Flexera, dự đoán vào 2025, doanh nghiệp sẽ di chuyển khoảng 80% tài sản thông tin lên Cloud, trong đó sử dụng Multi Cloud chiếm đến 90% thị phần”. Điều này thêm phần nhấn mạnh về sự tăng trưởng cực mạnh của việc “lên mây” trong tương lai gần. Qua đó, ông cũng giới thiệu giải pháp thiết lập và xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại Siêu Siêu Nhỏ, hứa hẹn là “bàn đạp” giúp doanh nghiệp vươn mình trong kỷ nguyên số với hiệu suất tối đa và chi phí tối thiểu nhất.

Hội thảo cũng đánh dấu sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng đến từ các tổ chức uy tín như: Dell Technologies với chủ đề Dell Data Protection for Data Recovery, NextJobs - An toàn và an sinh số cho sinh viên và Đại Học FPT chia sẻ về An toàn dữ liệu dưới góc nhìn Đào tạo, không chỉ mở rộng thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn đem đến nhiều góc nhìn mới lạ và thiết thực cho người tham dự.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài các phiên chia sẻ quý giá từ phía diễn giả, các khách mời còn được tương tác, trải nghiệm và nhận được nhiều phần quà đặc biệt từ các đơn vị công nghệ lớn như P.A Việt Nam, Siêu Siêu Nhỏ, NextJobs,...

Data Day 2023 không chỉ tạo ra cơ hội học hỏi và tương tác trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin mà còn giúp các cá nhân và doanh nghiệp trang bị thêm nhiều giải pháp thiết thực để chuẩn bị hành trang trên hành trình kinh doanh số.