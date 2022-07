‘Đất nước hình chiếc ủng’ còn có biệt danh thú vị nào khác?

icon Trung Quốc

icon Hy Lạp

icon Italy

icon Ấn Độ

Câu trả lời đúng là đáp án C: Hiện, thế giới có 1.154 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, bao gồm cả di sản thiên nhiên, văn hóa và hỗn hợp thiên nhiên và văn hóa. Italy đóng góp nhiều di sản nhất - 58, dù diện tích quốc gia châu Âu này chỉ gần 303.000 km2. Trung Quốc thứ hai với 56 di sản. Theo UNESCO, Italy có 53 di sản văn hóa thế giới và 5 di sản thiên nhiên. Số lượng di sản của Italy nhiều do đây là nơi bắt nguồn của Đế chế La Mã hùng mạnh cũng như phong trào văn hóa Phục Hưng. Di sản nổi tiếng nhất của Italy là tháp nghiêng Pisa (được công nhận năm 1987) - tháp chuông bên cạnh nhà thờ Pisa, trong quảng trường Piazza dei Miracoli (Quảng trường Màu nhiệm). Hai di sản mới được công nhận gần đây nhất, năm 2021, là Các mái vòm của Bologna (The Porticoes of Bologna) và Những bức tranh tường thế kỷ XIV ở Padua.