Tỉnh nào có nhiều huyện nhất nước ta?

icon Mường Tè (Lai Châu)

icon Bố Trạch (Quảng Bình)

icon Tương Dương (Nghệ An)

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo Cổng thông tin huyện Tương Dương (Nghệ An), địa phương này có tổng diện tích tự nhiên 2.811 km2, là đơn vị hành chính cấp huyện lớn nhất cả nước. Diện tích của huyện gần gấp ba lần tỉnh Bắc Ninh. Tương Dương là một trong bốn huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, có 18 xã, thị trấn; kinh tế chủ yếu ngành nông, lâm, thuỷ sản và công nghiệp. Ở phía Bắc và Tây Bắc, huyện giáp nước Lào và huyện Quế Phong; phía Nam và Tây Nam giáp nước Lào; phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Con Cuông; phía Tây giáp huyện Kỳ Sơn. Tương Dương có chiều dài đường biên giới với Lào gần 58 km. Địa hình Tương Dương rất hiểm trở, có nhiều núi cao, tạo nên nhiều thung lũng nhỏ hẹp. Đồi núi bị chia cắt mạnh bởi ba sông chính (Nậm Nơn, Nậm Mộ, Cả) và nhiều khe suối lớn nhỏ, tạo nên nhiều lớp gợn sóng cao dần. Tài nguyên thiên nhiên địa phương tương đối phong phú, đa dạng nhưng trữ lượng không lớn. Theo thống kê năm 2018, dân số huyện Tương Dương khoảng 83.000 người, chủ yếu là người Thái, Kinh, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu và Tày Poọng. Trong số 528 huyện trên cả nước, hơn 80 huyện có diện tích trên 1.000 km2, rộng hơn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên. Sau Tương Dương, huyện rộng thứ nhì là Mường Tè (Lai Châu) 2.679 km2, thứ ba là Bố Trạch (Quảng Bình) 2.115 km2.