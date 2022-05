Ngôi chùa nổi tiếng nào được in hình lên quốc huy của Lào?

icon Chùa Wat Ounalom

icon Chùa Watsisaket

icon Chùa Pha That Luong

Câu trả lời đúng là đáp án C: Chùa Pha That Luong (Thạt Luổng) được xem như biểu tượng của Lào. Đây đồng thời là ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất tại Lào, biểu tượng văn hóa tiêu biểu cho óc sáng tạo của người Lào, được xây dựng vào thế kỷ 16. Hình ảnh ngôi chùa được in trên tiền và quốc huy của nước này. Chùa Thạt Luổng theo tiếng thổ ngữ có nghĩa là Tháp vĩ đại hay Tháp xá lợi linh thiêng. Đây là một trong những khu di tích quan trọng nhất tại Viêng Chăn (Lào). Ngôi chùa Phật giáo này được xây dựng năm 1566 dưới triều đại vua Xệt-thả-thi-lạt (1534 – 1572) theo hình một nậm rượu dát vàng. Đến thăm chùa Thạt Luổng du khách sẽ không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Ngôi chùa là một khối tháp uy nghi, khổng lồ đại diện cho sự giác ngộ Phật giáo, trong đó nơi cao nhất đại diện cho thế giới hư vô, nơi thấp nhất đại diện cho thế giới vật chất. Tọa trên khu đất cao, rộng và bằng phẳng ở phía Đông Viêng Chăn, Thạt Luổng có lối kiến trúc độc đáo với tháp lớn và đẹp nhất tại Lào. Chùa là biểu tượng văn hóa tiêu biểu cho óc sáng tạo phong phú của người Lào được xây dựng vào thế kỷ XVI, khi Vương quốc Lạn Xạng (Triệu Voi) dời đô từ Luông Pha Bang về Viêng Chăn.