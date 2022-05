Hòn đảo lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

icon Phú Quốc

icon Cô Tô

icon Cát Bà

Câu trả lời đúng là đáp án A: Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam có diện tích gần 580 km2 với 150 km đường bờ biển, nằm trong vịnh Thái Lan. Thành phố Phú Quốc được thành lập ngày 9/12/2020 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc hiện nay, trở thành thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam. TP Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới là hai đô thị của huyện Phú Quốc. Thị trấn Dương Đông có vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; thị trấn An Thới là đầu mối giao thông cảng biển quan trọng nhất của huyện.