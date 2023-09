Đắk Lắk đẩy mạnh liên kết hợp tác, xúc tiến, quảng bá du lịch

TP - Tỉnh Đắk Lắk tập trung xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch nhằm khai thác hiệu quả nhất tiềm năng với các loại hình du lịch thu hút khách nội địa và quốc tế. Thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch.

Trong năm 2023, tỉnh Đắk Lắk diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn thu hút du khách như: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột- Điểm đến của cà phê thế giới”; Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng Kỷ niệm 48 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đăng cai triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 28; Vòng Chung kết giải Bóng chuyền hạng A quốc gia; Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc; giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia; Giải đua ô tô địa hình tại huyện Buôn Đôn là một điểm nhấn mới, lần đầu tiên tổ chức.…

Trong năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đẩy mạnh hoạt động liên kết hợp tác trong xúc tiến quảng bá du lịch. Những điểm nhấn quan trọng phải kể đến: Chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và Đắk Lắk tại TP Buôn Ma Thuột; tham dự Chương trình ký kết hợp tác giữa Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tại TP Hồ Chí Minh; tham gia Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế để giới thiệu, thu hút khách quốc tế đến với Đắk Lắk; tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế để giới thiệu, thu hút khách quốc tế đến với Đắk Lắk.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức và tham gia hàng loạt sự kiện, hoạt động, hợp tác phát triển văn hóa, du lịch với các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh tham gia Đoàn Famtrip khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Đắk Lắk; tham gia gian hàng chung 6 tỉnh tại Hội chợ Du lịch, Ẩm thực và Đặc sản vùng miền Phú Yên và tại Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi và tổ chức làm việc với Sở Du lịch, kết nối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của thành phố Hà Nội để đưa khách quốc tế đến Đắk Lắk…

Trong năm 2023, Du lịch Đắk Lắk đã có sự phục hồi mạnh mẽ, doanh thu du lịch có nhiều khởi sắc, từ đó đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lượt khách đến Đắk Lắk 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 830.000 lượt khách, tăng 16,65% so cùng kỳ 2022 (trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.815 lượt khách, tăng 178% so cùng kỳ); doanh thu du lịch ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2022. Ngành cũng phấn đấu doanh thu du lịch năm 2023 đạt 850 tỷ đồng; lượng khách du lịch đạt khoảng 1.050.000 lượt khách.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch địa phương tiếp tục tập trung triển khai nhiều hoạt động, giải pháp dài hạn để thu hút du khách. Trong đó, đẩy mạnh việc khai thác các tua, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch mới lạ; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đa dạng của các dân tộc chung sống trên địa bàn tỉnh; đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để thu hút thêm nhiều du khách đến với Đắk Lắk.