Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Hà Nội

TPO - Tối 17/8, UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Đến dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Báo cáo tại Ngày hội nêu rõ, trong 17 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận Ba Đình, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của phường Quán Thánh được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tại ngày hội, Uỷ ban nhân dân phường Quán Thánh đã ra mắt mô hình Tổ tuần tra phòng chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc” Thành phố Hà Nội cần tiếp tục dành sự quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của thành phố về tận cơ sở để dự Ngày hội, động viên nhân dân; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hướng về cơ sở, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự là ngày hội của nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân phát động.

Trong đó phải coi trọng về phương pháp, cách làm, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động; tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.