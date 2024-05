Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế

TPO - Trong chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế…

Ngày 20/5, đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế).

Theo báo của Thượng tá Hoàng Minh Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TT-Huế, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh cơ bản ổn định; chủ quyền, lãnh thổ được giữ vững.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hai tuyến biên giới của tỉnh.

BĐBP tỉnh TT-Huế đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 17 vụ, với 24 đối tượng; phối hợp điều tra, xử lý 39 vụ, với 67 đối tượng về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc trái phép...

Ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng BĐBP TT-Huế nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang đã kiểm tra tiến độ thi công các công trình cải tạo xây dựng tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng hợp đồng xây dựng và đảm bảo an toàn; giao cho cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi kiểm tra chất lượng các công trình, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cùng ngày, đoàn công tác của Đại tướng Phan Văn Giang có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT - Huế.

Đoàn công tác đã nghe Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay.

Ông Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian qua, quốc phòng an ninh tại TT-Huế luôn giữ vững, an ninh chính trị được duy trì, công tác thông tin đối ngoại được chú trọng. Hiện, cả tỉnh TT-Huế thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả mà tỉnh TT-Huế đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động tăng cường công tác phối hợp để giữ vững an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế.