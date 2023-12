Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng giải nhất cuộc thi ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

TPO - Vượt qua hơn 9.500 tác phẩm, hai tác giả đến từ Nghệ An và An Giang đã đạt giải nhất cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ 2 do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng giải thưởng cho các tác giả.

Tối 18/12, Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi Tổ quốc bên bờ sóng lần thứ II. Tham dự lễ trao giải có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương cùng nhiều nhiếp ảnh gia trên cả nước. Tổ quốc bên bờ sóng là tên gọi chung cho các sản phẩm, dự án tuyên truyền về đề tài biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung tổ chức từ năm 2021. Ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam, năm nay cuộc thi lần thứ II còn tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm nay, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 9.595 tác phẩm dự thi của 2.590 tác giả từ 63 tỉnh/thành, gần gấp đôi số lượng tác phẩm tham gia so với cuộc thi năm 2021. Sau các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn ra 154 tác phẩm vào triển lãm. Trong đó, chọn 22 tác phẩm nổi trội về nội dung và hình thức để trao các giải thưởng. Hai giải nhất thuộc về tác giả Cao Minh Dẹt (tỉnh An Giang) với tác phẩm ảnh đơn Điểm sáng năng lượng xanh và Nguyễn Văn Đạo (tỉnh Nghệ An) với tác phẩm ảnh bộ Độc đáo lễ hội Phúc Lục Ngoạt. Các tác phẩm dự thi được đầu tư công phu, bám sát chủ đề, có tư duy sáng tạo, nhiều góc chụp mới, ấn tượng. Các bức ảnh đó không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36. Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, thể hiện của các nhiếp ảnh chuyên nghiệp, những người yêu thích nhiếp ảnh, các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Trong đó, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, ý thức và trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các lực lượng cần quán triệt, thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật của cuộc thi để khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, lòng yêu nước và cũng là động lực của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc gắn với phát triển bền vững kinh tế biển. Bên cạnh đó, tăng cường, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế, nhất là thông tin phát triển kinh tế biển Việt Nam phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, qua đó tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với đất nước ta. Tạo động lực và không gian, khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Quan tâm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Xây dựng lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo có bản lĩnh chính trị, am hiểu về công tác biển, đảo. Duy trì, đẩy mạnh các tuyến tin, bài, ảnh, phóng sự quảng bá về văn hóa biển, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong điều kiện hiện nay, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Nguyễn Hoàn