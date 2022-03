Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

TPO - Ngày 21/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, nên đại tá Đinh Văn Nơi vẫn được phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này.

Thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng đại tá Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định của Bộ Công an.

Tuy nhiên, do vấn đề yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và ông vẫn được phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Do dó, hiện nay đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang và vẫn giữ số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (số điện thoại cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi) để người dân liện hệ cung cấp, phản ánh thông tin trên địa bàn trong thời gian qua.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Sinh năm: 1976 - Quê quán: Phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - Trình độ: Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. - Năm 2016: Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ. - Ngày 27/6/2020: Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Một số dấu ấn nổi bật Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã lập được nhiều chiến công, chỉ đạo triệt phá được những vụ án lớn. * Trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30/10/2020. Đây là đường dây buôn lậu vàng, ngoại tệ, đường cát… với số lượng cực lớn của bà trùm Mười Tường điều hành. Khám xét hàng chục địa điểm liên quan, cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 36kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác… * Trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng. * Trước những đợt tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt của đại tá Đinh Văn Nơi, đối tượng Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh, “trùm” sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả đã nhờ người chạy để “điều chuyển” ông Nơi đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng nhằm dễ bề "làm ăn". Tuy nhiên, tên này đã bị một nhóm đối tượng khác lừa đảo. Ngày 11/3/2021, Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Mãnh về hành vi “Sản xuất buôn bán hàng giả”. *Ông còn công bố số điện thoại cá nhân để làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân. Qua đó, rất nhiều vụ án được triệt phá nhanh chóng, kịp thời. * Đặc biệt, trong “cuộc chiến” với đại dịch COVID-19 vừa qua, người đứng đầu Công an tỉnh An Giang đã lãnh đạo lực lượng công an địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo “lá chắn”, đảm bảo an toàn cho nhân dân và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho bà con từng miếng ăn, giấc ngủ, không để ai bị bỏ lại phía sau.