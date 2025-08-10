Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Giữ bản sắc Việt để vững vàng bước ra thế giới

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngành Ngoại giao. Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong), Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Nhật, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và CHLB Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh: khát vọng, tri thức, ngoại ngữ và bản sắc văn hóa là hành trang để thanh niên hòa cùng dòng chảy lịch sử, viết tiếp những trang sử rực rỡ cho Tổ quốc.

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngành Ngoại giao. Theo Đại sứ, thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để tiếp nối và phát huy những giá trị lịch sử, tinh thần độc lập – tự cường của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng:

Đây là dấu mốc đặc biệt của dân tộc Việt Nam ta. Với ngành Ngoại giao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, đây cũng là dấu mốc đặc biệt – kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Nhìn lại chặng đường 80 năm, chúng ta tự hào về những đổi thay của đất nước. Thế giới đã ngưỡng mộ một Việt Nam kiên cường, bất khuất, dám đứng lên đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, nay thế giới lại càng khâm phục Việt Nam vươn lên từ đống tro tàn của chiến tranh, vượt qua bao gian nguy, thử thách, biến đổi của thời cuộc và trở thành một hình mẫu cho nhiều nước về phát triển, về tự lực tự cường, về giữ vững bản sắc văn hóa. Tự hào lắm chứ!

Tôi nghĩ, chúng ta cần biết trân trọng những gì đã đạt được những năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Tôi hy vọng các bạn trẻ cần sống có khát vọng, hòa mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, cùng toàn dân viết tiếp những trang sử mới. Muốn vậy, phải liên tục học tập, nghiên cứu, thường xuyên rèn luyện bản thân mình. Chúng ta phải đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước.

Trong thời đại toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, ngoại ngữ là chìa khóa. Các bạn trẻ nên cố gắng học ngoại ngữ. Nên học giỏi ít nhất một ngoại ngữ, có điều kiện thì nên học hai hoặc ba, và sử dụng thành thạo. Giỏi ngoại ngữ sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong công việc, cuộc sống.

Thưa Đại sứ, với tư cách nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, theo ông, người trẻ ngày nay có thể tham gia vào những hoạt động hay sáng kiến nào để trở thành những "đại sứ" về ngoại giao, về văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện đại, thân thiện và sáng tạo đến bạn bè quốc tế?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng:

Ai ai, nếu cố gắng, đều có thể trở thành nhà ngoại giao. Ai ai cũng có thể trở thành sứ giả của dân tộc mình, truyền bá văn hóa dân tộc mình ra thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực, động lực to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước bền vững.

Khi tôi làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (2011 – 2015), giai đoạn được coi là có bước đột phá, bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nước, đưa Nhật Bản và Việt Nam trở thành hai nước bạn bè gần gũi, tin cậy, thân thiết. Các lễ hội Việt Nam tại Nhật thu hút hàng trăm nghìn người. Rất xúc động khi thấy các nam nữ thanh niên Việt Nam trong các trang phục dân tộc, các thiếu nữ trong các tà áo dài duyên dáng, tham gia các sự kiện, quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ca hát, giao lưu với các bạn bè Nhật và quốc tế. Chính họ là những sứ giả cho văn hóa Việt Nam, các “đại sứ nhân dân” đấy. Ở Nhật Bản hoặc bất cứ ở nước nào, các bạn đều có thể tham gia một cách có ý nghĩa cho việc quảng bá hình ảnh đất nước, bằng nhiều cách khác nhau, không chỉ qua các dịp lễ hội.

Thưa Đại sứ, theo ông, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần định hướng hành động ra sao để góp phần đạt được mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế đến năm 2045?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng:

Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế vào năm 2045 là một mục tiêu lớn, rất lớn, nhưng hoàn toàn khả thi. Việc hiện thực hóa mục tiêu này phụ thuộc trực tiếp vào thế hệ hôm nay, đặc biệt là lực lượng thanh niên. “Đâu cần thanh niên có” – bây giờ hơn lúc nào hết, đất nước đang cần thanh niên. Hãy tích cực, chủ động, dấn thân, tham gia vào các công trình, nhất là các chương trình, công trình trọng điểm của đất nước. Mỗi người cần làm tốt nhất mọi công việc mình được giao. Ở đâu khó nhất mà đất nước cần, các bạn không nề hà.

Tất cả chúng ta, đặc biệt là thanh niên cần liên tục học tập, trau dồi tri thức. Tích cực tham gia thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế. Không ai mong muốn khó khăn, nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy khi chủ động tham gia những dự án hay chương trình trọng điểm, dù vất vả, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, niềm tự hào và trưởng thành hơn.

Nếu được gửi một thông điệp đến người trẻ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9), Đại sứ muốn nhắn gửi điều gì để truyền cảm hứng cho các bạn cống hiến cho sự phát triển của đất nước?

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng:

Từ kinh nghiệm của mình, tôi muốn gửi tới thế hệ trẻ thông điệp: hãy thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc bằng hành động cụ thể. Sống có khát vọng thực sự để mỗi ngày cuộc sống đều ý nghĩa, cần chú trọng học tập liên tục, từ chuyên môn, ngoại ngữ, học tập qua sách vở, qua thầy, qua bạn và học tập qua thực tiễn cuộc sống.

Những năm tháng tuổi trẻ là những năm đẹp nhất cuộc đời, hãy đừng để tuổi trẻ qua đi một cách vô nghĩa.

Tôi rất tin vào tuổi trẻ, vào thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay.

Chúc các bạn thành công!

Trân trọng cảm ơn ông!