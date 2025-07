Đại hội Thi đua yêu nước EVN lần thứ V (2025 - 2030): Nơi bản lĩnh người thợ điện tỏa sáng

Ngày 30/6/2025 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2025-2030. Theo đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước tại EVN không chỉ mang tính hình thức mà thực sự trở thành động lực nội sinh, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đoàn kết trong toàn Tập đoàn.

Tới dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự Đại hội còn có đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Về phía lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn và đặc biệt là sự có mặt của 77 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 2020-2025, đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đại hội đã tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030; là minh chứng sống động cho tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò then chốt của hơn 95.000 cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Chính phủ giao phó.

Người lao động – Trái tim của mọi thành công

Theo lãnh đạo EVN, giai đoạn 2020-2025 là một chặng đường đầy thách thức nhưng cũng ghi dấu những thành tựu vượt bậc của EVN, mà hạt nhân chính là sức mạnh đoàn kết và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Bằng bản lĩnh, sự cống hiến và tinh thần vượt khó, người lao động EVN đã góp phần quan trọng vào việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Họ là những người thợ ngày đêm bám sát công trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, với tổng giá trị đầu tư toàn EVN giai đoạn 2020-2025 lên tới 513.945 tỷ đồng. Sự nỗ lực này đã đưa nhiều công trình về đích đúng và vượt tiến độ, điển hình là việc hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối – một kỳ tích, niềm tự hào của ngành điện lực Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đã ghi dấu ấn với việc công trình hoàn thành đạt và vượt tiến độ, đặc biệt là tổ máy 2 đã hoàn thành sớm 18 ngày so với kế hoạch.

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, người lao động EVN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng mà còn đóng góp tích cực vào Đề án chuyển đổi số quốc gia.

Các phong trào thi đua giúp thúc đẩy sáng tạo, đoàn kết trong EVN

Các phong trào thi đua yêu nước tại EVN không chỉ mang tính hình thức mà thực sự trở thành động lực nội sinh, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đoàn kết trong toàn Tập đoàn. Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua ý nghĩa đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Có thể kể đến như Phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19": Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đảm bảo an sinh nội bộ, giúp EVN vượt qua giai đoạn khó khăn, thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo cung cấp điện liên tục.

Phong trào "10 nghìn sáng kiến": Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, vượt 129% chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Nhiều giải pháp, sáng kiến hữu ích đã được ứng dụng, trong đó có 240 giải pháp/sáng kiến được công nhận cấp EVN.

Phong trào "Giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than": Triển khai trong giai đoạn mùa khô 2023-2024, phong trào đã đảm bảo các nhà máy nhiệt điện than vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện Quốc gia, góp phần cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Phong trào "Học tập chủ động trong toàn EVN, xây dựng EVN trở thành tổ chức học tập": Thúc đẩy tinh thần học hỏi mọi lúc, mọi nơi, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số thành công và xây dựng EVN thành doanh nghiệp số, có văn hóa doanh nghiệp đổi mới, hiện đại.

Các phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia: Nổi bật là phong trào "Xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối" với mục tiêu "5 nhất": "Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất". Phong trào này đã huy động được khoảng 20.000 người lao động tham gia, tạo nên khí thế làm việc khẩn trương, tích cực, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Những phong trào thi đua này không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tận tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, giúp EVN vượt qua khó khăn, đảm bảo cung cấp điện liên tục và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm.

Với truyền thống hơn 70 năm của Ngành Điện lực cách mạng Việt Nam, EVN và toàn thể người lao động tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đại hội Thi đua Yêu nước lần này là dịp để vinh danh những đóng góp to lớn của tập thể và cá nhân, đồng thời truyền lửa, tạo động lực để EVN tiếp tục vững bước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, tất cả người lao động toàn Tập đoàn phấn đấu, nỗ lực cùng Thắp sáng niềm tin để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.