Đại gia Đường Bia: Quyết sách mới đang tạo cảm hứng rất lớn cho doanh nhân

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong ngay trước kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho biết: Những chính sách mới vừa qua đang tạo cảm hứng rất mạnh mẽ cho doanh nhân tiếp tục sáng tạo, cống hiến!

Ông Nguyễn Hữu Đường cho hay:

Công ty Thương binh nặng Hòa Bình được thành lập từ năm 1987 với 9 thành viên ban đầu, gồm tôi, một cựu chiến binh khác và 7 thương binh nặng – những đồng đội của chúng tôi. Họ là những người được gia đình đón về từ các trung tâm điều dưỡng, mất từ 81% sức lao động trở lên, trong đó 5 người là thương binh hạng đặc biệt – có thể gọi là những “liệt sĩ sống”.

Cắt băng khánh thành công trình đường cao tốc công nghệ mới

Mục tiêu ban đầu khi thành lập công ty là quy tụ anh em. Khi ấy, tên gọi Công ty Hòa Bình thể hiện ước nguyện được sống yên bình trong quãng đời còn lại. Đến nay Công ty đã có hơn 2.000 lao động, hoạt động đa ngành như cơ khí, sản xuất bia rượu, bất động sản, khách sạn...

Thời gian gần đây, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều chỉ đạo mới trong phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; xây dựng các chính sách mới có tính chất dẫn dắt, mở đường phát triển. Điều đó tạo cho ông những cảm xúc và suy nghĩ gì?

Tôi rất vinh dự khi từng có cơ hội trao đổi công việc với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, người đặc biệt quan tâm đến các chính sách dành cho thương binh, liệt sỹ và người có công, đến con em thương binh nặng.

Thử tải công trình đường cao tốc công nghệ mới

Là người trong cộng đồng doanh nghiệp và cũng là một người lính, thương binh, cựu chiến binh, chúng tôi đều nhận định đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là người anh minh và quyết liệt. Minh chứng rõ nhất là chỉ sau mấy tháng đảm nhiệm cương vị, ông đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nếu một đất nước không đổi mới, không có nền khoa học – công nghệ tiên tiến thì sẽ không thể phát triển. Tiếp đó là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân…

Công trình thử nghiệm sau khi hoàn thành có trung tâm thương mại ở dưới, hệ thống hạ tầng, thoát nước đồng bộ

Tôi đi nhiều nước và thấy nhân tài đều nằm trong các doanh nghiệp tư nhân, ở nhiều quốc gia không có doanh nghiệp nhà nước. Chính các doanh nhân như Bill Gates, Jack Ma, Jensen Huang, Elon Musk… với sáng kiến đột phá đã thay đổi cả thế giới. Ở Việt Nam, chúng ta cũng có các Tập đoàn như Vingroup, Sun Group, Vietjet, TH True Milk… đang là xương sống của nền kinh tế.

Thưa ông, điều mà cộng đồng doanh nhân đặc biệt quan tâm đó là làm sao để các Nghị quyết, các chính sách mới sớm đi vào cuộc sống, tháo gỡ trực tiếp các khó khăn của doanh nghiệp?

Những chính sách mới đang thực sự tạo động lực, nguồn cảm hứng rất lớn với các doanh nhân. Tháng 6/2024, tôi vinh dự được gặp đồng chí Tô Lâm khi ông đang là Chủ tịch nước. Tôi đã kiến nghị Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt làm chủ hệ thống các trung tâm thương mại. Chỉ khi làm chủ được hệ thống trung tâm thương mại, chúng ta mới có thể hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tôi đã từng sản xuất nước ngọt đóng chai, cạnh tranh với Coca-Cola, một thương hiệu toàn cầu. Kết quả là sản phẩm của tôi không cạnh tranh được và phải chuyển sang làm gia công vì không bán được hàng, đặc biệt là tại các siêu thị. Vì thế, nếu Việt Nam có hệ thống thương mại riêng, chắc chắn sản phẩm của doanh nghiệp trong nước sẽ tiêu thụ tốt hơn. Tôi cũng đề xuất với đồng chí Tô Lâm về đề án xây dựng trung tâm thương mại, miễn phí hoàn toàn mặt bằng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại sao phải miễn phí? Bởi nếu thu phí, doanh nghiệp sẽ chọn những trung tâm thương mại lớn như Lotte, Aeon Mall, Big C... Trong khi mặt bằng chiếm ít nhất 30% giá thành sản phẩm, miễn phí sẽ khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt tiếp cận người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sản xuất phát triển.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có đề án xây dựng đường cao tốc và đường sắt đô thị trên cọc dự ứng lực và tấm panel V+ – một phát minh do Công ty Thương binh nặng Hòa Bình nghiên cứu, đã đăng ký sở hữu trí tuệ và bản quyền. Phát minh này rẻ hơn công nghệ của Trung Quốc khoảng 20%, vì thay vì dùng tấm panel bê tông cốt thép đặc, chúng tôi dùng tấm panel bê tông cốt thép rỗng và cột dự ứng lực, giúp tiết kiệm 50% lượng bê tông và 40% khối lượng thép, từ đó giảm giá thành.

Tôi từng báo cáo rằng người Việt Nam rất thông minh: Chỉ trong 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2024), chúng tôi đã nghiên cứu và làm thành công con đường thử nghiệm này. Trong khi đó, Trung Quốc giao nhiệm vụ cho 21 đơn vị thuộc 17 tỉnh, thành và khu tự trị, nghiên cứu từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2023 mới ra kết quả. Sau đó họ tuyên bố trở thành cường quốc xây dựng đường cao tốc thông minh và xanh.

Để ủng hộ phát minh của chúng tôi, ngày 22/6/2025, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có văn bản gửi Đảng ủy Chính phủ về những đề xuất sáng kiến giải pháp xây dựng cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao theo công nghệ mới của Công ty Hòa Bình.. Dưới nền đường này, chúng tôi sẽ xây dựng trung tâm thương mại và hệ thống cấp thoát nước.

Chúng ta đã bước vào những tháng cuối của năm 2025, ông có dự báo gì về tình hình phát triển của các doanh nghiệp trong năm 2026?

Với quyết tâm và tầm nhìn của các đồng chí lãnh đạo, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại, người dân có thu nhập cao như lời hứa của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tôi lấy ví dụ: Dubai chỉ mất 10 năm để chuyển từ kinh tế truyền thống sang phát triển du lịch và trở thành quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Trung Quốc, từ năm 1984 khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu cải cách, đến nay đã vươn lên thành cường quốc, thậm chí trong một số ngành còn vượt Mỹ. Trong khi Mỹ thu hút nhân tài suốt 80 năm, Trung Quốc chỉ cần 20 năm.

Singapore cũng vậy – từ một làng chài, nhờ tầm nhìn của ông Lý Quang Diệu, chỉ sau 10 năm đã phát triển vượt bậc... Điều đó cho thấy vai trò người lãnh đạo là yếu tố quyết định. Việt Nam hiện nay đã có nền tảng rất cơ bản, đất nước đang mở đầu một cơ đồ phát triển mới.

Tôi vừa có chuyến đi từ mũi Cà Mau ra Hà Nội và thấy rõ sự thay đổi rất lớn. Đời sống người dân cải thiện rõ rệt, nhà lá trước kia nay hầu hết đã thay bằng nhà gạch, bê tông hiện đại. Vấn đề lớn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông. Ở đồng bằng sông Cửu Long, đường hiện tại chỉ chạy tối đa 60 km/h do lún. Nếu áp dụng phương pháp xây dựng của chúng tôi đã thử nghiệm, kể cả ở miền Bắc, tốc độ tối thiểu có thể đạt 120 km/h, và các tuyến đường trong 15-20 năm gần như không cần bảo dưỡng.

Muốn đất nước phát triển, phải làm chủ hệ thống thương mại và xây dựng hệ thống đường cao tốc, đường sắt đô thị hiện đại. Ở đâu có đường, ở đó khu công nghiệp sẽ phát triển. Tôi tin rằng năm 2026, nếu làm được nhiệm vụ lớn này, Việt Nam sẽ bứt phá phát triển: trung tâm thương mại miễn phí sẽ thu hút khách hàng toàn cầu, còn hệ thống giao thông hiện đại sẽ kéo nhà đầu tư khắp thế giới đến với chúng ta.

Trân trọng cảm ơn ông.