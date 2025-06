Đại diện Việt Nam đạt Á quân 4 Manhunt International 2025

TPO - Vũ Linh - đại diện Việt Nam - giành danh hiệu Á vương 4 tại chung kết cuộc thi Manhunt International 2025, diễn ra tối 10/6 ở Bangkok (Thái Lan). Danh hiệu nam vương năm nay thuộc về thí sinh đến từ Pháp.

Chung kết Manhunt International 2025 diễn ra tối 10/6 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của 37 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngôi vị Nam vương Manhunt International 2025 được trao cho thí sinh đến từ Pháp. Sri Lanka và Jamaica lần lượt giành các danh hiệu Á vương 1 và Á vương 2, trong khi Philippines được xướng tên ở vị trí Á vương 3. Đại diện Việt Nam - Vũ Linh - vào Top 5 chung cuộc và giành danh hiệu Á vương 4.

Sau khi đạt Á vương 4, Vũ Linh cho biết: “Tôi tự hào khi được đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế và mang về danh hiệu cao quý. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng trong suốt hành trình vừa qua, không chỉ của riêng tôi mà còn là công sức của cả ê-kíp. Qua cuộc thi, tôi có cơ hội giao lưu, học hỏi và kết bạn với nhiều thí sinh tài năng đến từ các quốc gia khác. Hy vọng rằng qua hình ảnh của mình, tôi có thể góp phần quảng bá con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

Trong đêm chung kết, thí sinh trải qua ba phần thi trang phục Haute Couture, trang phục đồ bơi và trình diễn vest. Sau các phần thi, ban tổ chức lần lượt công bố Top 20, Top 10 và Top 5 xuất sắc.

Top 10 chung cuộc gồm các đại diện đến từ Mexico, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Jamaica, Nigeria, Thái Lan, Sri Lanka, Pháp và Việt Nam. Ngoài các danh hiệu chính, chương trình trao nhiều giải phụ như People’s Choice Award: Pakistan, Best Commercial Model: Pháp, Best Formal Wear: Tây Ban Nha, Friendship Award: Nhật Bản và Kumu Male Model of the Year: Singapore.

Trải qua gần 10 ngày tại Thái Lan, thí sinh tham gia nhiều hoạt động bên lề như quảng bá du lịch, chụp ảnh thương hiệu, hoạt động thiện nguyện và giao lưu văn hóa.

Kết quả của Vũ Linh tại Manhunt International 2025 được xem là thành tích nổi bật, nối tiếp chuỗi thành công của Việt Nam trong các cuộc thi nam vương và người mẫu quốc tế.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP HCM và từng làm tiếp viên hàng không. Nam người mẫu cao 1,86 m, nặng 78 kg, hiện hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên tự do.

Vũ Linh từng đạt nhiều thành tích như top 10 Mister Tourism Universe 2017, á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, top 10 The Next Gentleman Vietnam 2022, Á vương Hòa bình Quốc tế 2022 và gần nhất là danh hiệu "Người mẫu được yêu thích nhất" tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2023.

Manhunt International là cuộc thi quốc tế được tổ chức lần đầu năm 1993. Cuộc thi không chỉ là sân chơi tìm kiếm và tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng.