Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận án 3 năm tù treo

TPO - Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (27/7), TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mức án 3 năm tù và cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

TAND tỉnh Quảng Ninh cũng tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều và Nguyễn Xuân Tiến, cựu Giám đốc Trung tâm Y tế TX Đông Triều, cùng mức án 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hảo, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TX Đông Triều và Nguyễn Thành Định, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX Đông Triều cùng mức án 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tất cả các bị cáo đều bị tuyên án về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng cuối tháng 1/2021, do đại dịch COVID-19 đang lây lan trên diện rộng khó kiểm soát, nên thị xã Đông Triều cần tìm nguồn vật tư sinh phẩm xét nghiệm để dập dịch, ông Phạm Văn Thành đã thỏa thuận thống nhất với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) về việc "mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á".

Công ty Việt Á cung cấp kit test cho thị xã Đông Triều để tiến hành xét nghiệm phục vụ kịp thời cho chống dịch, sau đó hợp thức hồ sơ thanh toán.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Công ty Việt Á đã cung cấp ống môi trường, que tăm bông cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để tổ chức lấy mẫu, còn kít xét nghiệm và kit tách chiết chuyển đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển để xét nghiệm cho thị xã Đông Triều theo quy định phân luồng của tỉnh.

Giai đoạn thanh toán cho Công ty Việt Á được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7/2021, các bị cáo Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thành Định và Đào Thị Kim Dung đã tin vào các thông tin do Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp cho rằng Công ty Việt Á cũng trực tiếp xét nghiệm song song cùng với Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển số mẫu của Đông Triều chuyển đến.

Từ đó, các bị can đã thực hiện không đúng quy trình nghiệm thu, thanh toán số lượng kít xét nghiệm, kít tách chiết cho Công ty Việt Á, bỏ qua bước đối chiếu việc giao nhận sinh phẩm xét nghiệm với Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển. Sau đó, các bị can đã ký các tài liệu, thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho Công ty Việt Á tăng vượt số kít xét nghiệm là 16.539 và 16.548 kít tách chiết, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Cáo trạng của VKSND Quảng Ninh cũng xác định, trong vụ án này, bị can Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã "thiếu kiểm tra, giám sát do tin tưởng các thông tin không xác thực và số liệu do Công ty Việt Á đưa ra, đã chấp nhận Việt Á cũng là đơn vị xét nghiệm trên thực tế", nên "không chỉ đạo cấp dưới thu thập, đối chiếu triệt để các thông tin xác thực với đơn vị có liên quan được giao xét nghiệm và đã làm thủ tục thanh toán vượt số lượng sinh phẩm xét nghiệm"...Hậu quả, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cũng nêu, cuối tháng 12/2021, khi biết tin CDC Hải Dương bị Bộ Công an xử lý vì liên quan đến Công ty Việt Á, thông qua UBND thị xã Đông Triều, bị can Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình đã chủ động dùng tiền cá nhân và huy động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ để bù lại toàn bộ số tiền hơn 18 tỷ đồng đã thanh toán cho Công ty Việt Á.