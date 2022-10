Cựu Phó chủ tịch Phú Yên nói gì việc bán giảm giá 262 lô đất cho doanh nghiệp?

TPO - Trả lời HĐXX, ông Nguyễn Chí Hiến (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên) nói rằng, việc bán giảm giá 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam TP Tuy Hoà là quyết định của tập thể UBND tỉnh, chứ không có bất kỳ cá nhân nào áp đặt ý chí cá nhân hay vụ lợi.

Đấu giá đất để trả nợ của tỉnh

Chiều 17/10, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ bán giảm giá 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hoà.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Chí Hiến cho biết: Dự án đô thị mới Nam TP. Tuy Hoà được bắt đầu từ việc sử dụng bãi đất trũng ven sông đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp nhưng kém hiệu quả, việc thu hồi đất được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Vẫn theo lời ông Hiến, dự án nếu hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị của TP. Tuy Hoà, tạo quỹ nhà ở để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh cũng như những người có nhu cầu đến đầu tư, định cư ở Phú Yên. Tại thời điểm thực hiện việc đấu giá, dự án đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng và chưa có mặt bằng cũng như hạ tầng để bàn giao ngay cho người trúng đấu giá.

Nêu lý do bán đấu giá 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hoà, vị cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên trả lời: Vì nhu cầu cấp bách, nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nhằm giải quyết khoản tiền trả nợ cho ngân sách Nhà nước (thực hiện hoàn trả tạm ứng ngân sách năm 2015 cho Kho bạc Nhà nước 200 tỷ đồng - PV) phát sinh từ trước đó cả chục năm.

“Đây là nhiệm vụ cấp bách đối với UBND tỉnh Phú Yên lúc đó. Chính vì vậy chúng tôi mới quyết định bán đấu giá quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai, đây là trường hợp đặc biệt để giải quyết nhiệm vụ cũng đặc biệt cấp bách”, bị cáo Hiến nói.

Không thiệt hại ngân sách Nhà nước?

Theo trả lời HĐXX của bị cáo Nguyễn Chí Hiến, việc đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật. Việc xây dựng phương án đấu giá, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định và có thể nói quá trình đấu giá công khai, minh bạch, chặt chẽ.

"Các cơ quan tham mưu chuyên ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh... đã rà soát, sau đó tổ giúp việc cũng đã đối chiếu các quy định của pháp luật thì thấy đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 55, điểm đ; Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai cũng như các quy định khác của pháp luật. Tất cả các nhà đầu tư tham gia đấu giá đã đáp ứng yêu cầu theo quy định và phương án đấu giá quyền sử dụng đất" - ông Hiến trình bày.

Giải thích về việc giảm 5% giá bán 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hoà, bị cáo Hiến cho biết: “Từ nhận thức chung rằng, HĐND tỉnh Phú Yên là cơ quan quyền lực dân cử tại địa phương nên khi phát sinh những vướng mắc khi triển khai, áp dụng chính sách trên thực tế nên chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến của HĐND tỉnh và được chấp thuận. Không chỉ như vậy, UBND tỉnh còn xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương này nên UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ 5% giá trị là có căn cứ, có cơ sở thực tiễn và đã tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chấp hành sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Tỉnh uỷ Phú Yên".

Theo bị cáo Hiến, qua so sánh thực tế thì giá cơ sở cao hơn so với mặt bằng chung của TP. Tuy Hoà. Đồng thời, các cơ quan tham gia đều có chung nhận định rằng, với việc tăng nguồn cung đột ngột với số lượng lớn như vậy sẽ dẫn đến giá đất sẽ giảm mạnh và khó tìm được người mua. Chính vì lẽ đó, Hội đồng định giá tỉnh Phú Yên đã xây dựng giá đất cao hơn so với thị trường cùng thời điểm và linh hoạt, khéo léo sử dụng biện pháp hỗ trợ dưới hình thức chiết khấu để kích cầu, thu hút đầu tư, đấu giá thành công... Vì thế, giá trị bán đấu giá không gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, thậm chí còn có thể nói là đạt giá trị cao hơn so với thị trường. “Sau này, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có văn bản gửi cho UBND tỉnh Phú Yên với nội dung xác nhận phù hợp đối với quyết định chiết khấu 5% giá trị tài sản trúng đấu giá. Như vậy, việc giảm giá bán 5% không gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước”, bị cáo Hiến nói.

Ngày mai (17/10), phiên toà bước vào phần tranh tụng giữa các bên liên quan. Dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra đến hết ngày 19/10.

Trước khi phiên tòa đưa ra xét xử, Văn phòng luật sư Toàn Cầu (ở Hà Nội, bào chữa cho ông Nguyễn Chí Hiến) đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan Trung ương. Theo đơn kêu cứu này, việc ưu đãi hỗ trợ 5% để thu hút nhà đầu tư trúng đấu giá là phù hợp với thực tế lúc bấy giờ khi tỉnh Phú Yên cần bán đấu giá đất nhưng không có người tham gia đấu giá. Chính sách ưu đãi này cũng đã được Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Phú Yên cho phép thực hiện.