Truy tố 5 cựu lãnh đạo sở, ngành của Phú Yên

TPO - Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý đá, 1 gói ni lông màu trắng bên trong có chứa 3,5gam ma túy tổng hợp dạng đá. Kết quả test nhanh tất cả 7 đối tượng tại phòng hát đều dương tính với ma túy.

TPO - Các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vượt qua các chướng ngại vật trong điều kiện không gian phức tạp, nguy hiểm để tiếp cận nạn nhân ở môi trường khói, khí độc, nhanh chóng đưa người bị nạn tới nơi an toàn. Đây là một trong số những nội dung thi đấu tại Hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2.

TPO - Chiều 11/6, Đại tá Phạm Tuấn Bằng, Trưởng công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, xử lý nghiêm đối tượng Chu Văn Hoài (SN 1981), trú tại thôn Pác Sàng, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng về hành vi chống người thi hành công vụ.

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với công an các tỉnh bắt giữ 5 can phạm đục tường trốn khỏi nhà giam giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.