Cứu kịp thời thiếu niên nguy kịch vì bệnh xuất huyết hiếm gặp trong đường tiêu hóa

TPO - Bệnh nhân 15 tuổi bị vỡ dị dạng mạch máu ở ruột non gây xuất huyết ồ ạt, sốc mất máu và đây là một bệnh lý hiếm gặp của đường tiêu hoá.

Ngày 1/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho biết tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị sốc mất máu cấp. Bệnh nhân là thiếu niên P.H. (15 tuổi) nhập viện trong tình trạng đi tiêu ồ ạt ra máu đỏ tươi, da xanh, niêm nhợt nhạt.

Dù đã được truyền máu bổ sung nhưng tình trạng mất máu vẫn diễn ra không kiểm soát được khiến bệnh nhân rơi vào sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hóa. Tuy nhiên, việc chẩn đoán, xác định vị trí bị xuất huyết gặp nhiều khó khăn bởi đường ruột rất dài gây khó khăn khi kiểm tra hình ảnh.

Sau khi làm các thủ thuật và xác định được vị trí chảy máu, các bác sĩ đã thực hiện phương pháp mổ hở, đưa vị trí hổng trạng bị xuất huyết ra ngoài ổ bụng.

BS Lê Thọ Đức, người trực tiếp phẫu thuật cho biết: “Khi mở lòng ruột ra, ê kíp ghi nhận vị trí này bị vỡ dị dạng khiến máu chảy thành vòi. Đoạn ruột có mạch máu dị dạng được cắt và khâu nối lại thành công”. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt.

BS Đức thông tin thêm, vỡ dị dạng mạch máu ở ruột non gây xuất huyết ồ ạt, sốc mất máu là một bệnh lý hiếm gặp của đường tiêu hoá, nếu không điều trị kịp thời sẽ gây tử vong. Việc chẩn đoán và xử trí phải nhanh chóng mới có khả năng cứu sống bệnh nhân. Do đó, khi thấy trẻ xuất huyết tiêu hóa bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.