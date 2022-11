Cưỡng chế hàng trăm nhà ở, biệt thự xây trái phép tại Nha Trang

TPO - Hàng trăm công trình nhà ở, biệt thự xây dựng trái phép đã bị UBND TP. Nha Trang (Khánh Hoà) xử phạt, cưỡng chế và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ngày 14/11, UBND TP. Nha Trang đã có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về tiến độ cưỡng chế các công trình vi phạm trên địa TP. Nha Trang.

Cụ thể, tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường) đã hoàn thành cưỡng chế 2/15 công trình vi phạm thuộc lô A17 và lô E69 do ông Ngô Phi Hùng làm chủ đầu tư. Thành phố đã vận động người dân tháo dỡ 7 công trình thuộc lô A6, A7, A12, A14, C30, D45, D46 do bà Lê Thị Bình, ông Vũ Tiến Hùng, ông Trần Văn Luyện, bà Nguyễn Thị Yên, ông Đặng Quốc Bình và ông Ngô Văn Dũng làm chủ đầu tư. Lô A8 do ông Nguyễn Xuân Phú làm chủ đầu tư đã tự giác tháo dỡ xong toàn bộ công trình. Dự kiến trong quý 4 năm nay, UBND phường Vĩnh Trường sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm (giai đoạn 1) tại 5 lô biệt thự gồm A1, A2, B23, C37 và C38.

UBND TP. Nha Trang cũng chỉ đạo UBND phường Vĩnh Trường mời ông Ngô Phi Hùng để làm việc và yêu cầu thực hiện thanh toán toàn bộ kinh phí cưỡng chế phần công trình xây dựng vi phạm tại lô E69 của Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Đến nay, ông Hùng mới thanh toán một phần kinh phí cưỡng chế với số tiền 400 triệu đồng.

Còn tại dự án Khu biệt thự Nha Trang - Seapark (xã Phước Đồng) có 5 công trình biệt thự xây dựng vi phạm. Địa phương đã vận động người dân tự nguyện tháo dỡ 3 công trình gồm BT01-05 (ông Lê Quang Việt làm chủ đầu tư); BT03-14 (bà Hoàng Kim Dung làm chủ đầu tư) và BT03-10 (chưa xác định được chủ đầu tư). Đối với 2 công trình biệt thự còn lại (BT03-12; BT01-03) thì địa phương đang tiếp tục vận động và tuyên truyền các chủ đầu tư tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Dự kiến trong quý 4 năm nay, UBND xã Phước Đồng sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình đối với các công trình xây dựng vi phạm.

Đối với khu vực Đồng Muối, từ tháng 4/2022 đến nay, UBND phường Phước Long đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ 60 công trình xây dựng vi phạm và vận động 16 trường hợp tự nguyện phá dỡ công trình xây dựng vi phạm. Còn lại 375 công trình xây dựng vi phạm chưa tổ chức cưỡng chế, UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Phước Long khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và tổ chức gian cưỡng chế đến ngày 30/12/2022.

Riêng khu vực nghĩa trang Công Binh, từ tháng 4 - 5/2022, UBND xã Vĩnh Ngọc đã hoàn thành cưỡng chế 28 công trình xây dựng vi phạm. Từ ngày 14 - 26/10/2022, UBND xã Vĩnh Ngọc đã vận động người dân tự phá dỡ đối với 19 công trình xây dựng vi phạm.