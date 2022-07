Cuốn sách của những suy niệm vượt thời gian

"Suy niệm mỗi ngày" là công trình trọng yếu trong sự nghiệp văn học và triết học của Lev Tolstoy. Tác phẩm xuất phát từ mong muốn hạnh phúc cho mỗi người của đại văn hào Nga.

Cuốn sách hội tụ nhiều nền văn hóa

Lev Tolstoy (1828-1910) là một trong những tiểu thuyết gia thành công nhất nước Nga. Ông được cả thế giới công nhận tài năng qua những tác phẩm có giá trị như: Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina, Đường sống, Phục sinh…

Cho đến cuối đời, khi đã sáng tỏ ý nghĩa của cuộc sống, Lev Tolstoy ấp ủ ý tưởng viết nên tác phẩm "cần thiết cho mọi người", giúp người đọc nuôi dưỡng đạo đức, tâm hồn để sống yêu thương và hạnh phúc hơn.

Thư viện riêng của Lev Tolstoy có trên 22.000 đầu sách. Trong hơn 17 năm, ông đã đọc và chọn lọc kỹ càng hơn 450 đầu sách của những nhà tư tưởng, những nhà văn vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ông thu góp tài liệu từ những hệ thống triết học lớn, những tôn giáo chủ chốt. Và sau đó, ông tiếp tục dành 8 năm để thực hiện kiệt tác "suy niệm mỗi ngày". Cuốn sách được chính Lev Tolstoy xem là đóng góp quan trọng nhất của ông cho nhân loại.

Chiều sâu minh triết và những tư tưởng từ cuốn sách có thể cung cấp cho người đọc nguồn cảm hứng "tự giúp mình trở nên vĩ đại" như ông khao khát.

Suy niệm cùng những danh nhân, vĩ nhân

"Cuốn sách Suy niệm mỗi ngày" tạo ra một "quỹ đạo đọc", bao gồm 30 chủ đề, ngụ ý về 30 ngày trong tháng, được giảng giải, phân tích dưới dạng những đoạn văn ngắn.

Các chủ để được lặp đi lặp lại theo chu kỳ, được sắp xếp theo trình tự logic, giúp độc giả thuận tiện theo dõi, lật giở và suy ngẫm mỗi ngày như một cuốn lịch để mỗi người tự hoàn thiện bản thân về nhân cách và đạo đức.

Đại thi hào Lev Tolstoy (1828-1910) đã nhận định: "Một ý tưởng là sức mạnh lớn."

Mỗi trang sách là sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Đông – Tây, như: Tư tưởng Lão Tử, minh triết Phật giáo, các triết gia Ralph Waldo Emerson, Pascal, tục ngữ Ba Tư, The Talmud (được xem như "Kinh Thánh" của người Do Thái)… Bên cạnh đó là những suy tưởng của chính Tolstoy vừa thử thách vừa an ủi, vừa truyền cảm hứng vừa vỗ về. Cuốn sách là một tham khảo cho những ai tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, truy cầu sự bình yên và hạnh phúc.

Cuốn sách của những suy niệm vượt thời gian

