Cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh

TPO - Khoảng 27-28/10, một đợt không khí lạnh mới có thể tràn xuống nước ta, gây mưa dông diện rộng cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét ở vùng núi, chuyển lạnh ở trung du, đồng bằng.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 27-28/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 28/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 24-25/10, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng gián đoạn, riêng khu vực ven biển Bắc Bộ đêm 24/10 mưa rào và dông rải rác. Ngày 26/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời gian tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động tăng dần về tần suất và cường độ. Tuy nhiên, mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung, mưa lớn vẫn tiếp tục. Hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 23/10 có nơi trên 70mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 96.2mm, Sơn Trà (Đà Nẵng) 102mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 72.8mm.

Dự báo, từ chiều tối ngày 23/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm, Quảng Nam từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 24/10, khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 24/10, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng nơi trũng, thấp.

Dự báo từ ngày 25/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Từ chiều tối 27-28/10, miền Trung có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to.