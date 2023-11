Cuối năm nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội - đâu là tọa độ chiếm sóng?

Một lượng tiền lớn đang có xu hướng đổ vào các kênh đầu tư tin cậy. Bất động sản là một trong số đó, thị trường chọn lọc những dự án đặc biệt tốt.

Bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn

Để đánh giá một lựa chọn đầu tư có tiềm năng hay không, người ta thường quan tâm đến sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị. Giá thường là những con số cụ thể, trong khi giá trị phụ thuộc vào cách đánh giá và cảm nhận của người mua. Do đó, xác định sản phẩm tiềm năng đầu tư là một bài toán mang tính chiến lược.

Nhiều nhà đầu tư nhận định, so với chứng khoán, tiền số, đất nền mập mờ pháp lý, quy hoạch... BĐS dự án được xem là kênh an toàn và dễ tiếp cận với các nhà đầu tư truyền thống. Vàng cũng được quan tâm nhưng biến động mạnh bởi phụ thuộc trực tiếp vào tình hình kinh tế thế giới.

Trong bất động sản, các chuyên gia thường đánh giá một khu vực có tiềm năng đầu tư hay không phụ thuộc vào những lợi thế riêng, nguồn lợi trực tiếp, khả năng phát triển và tăng giá của dự án trong tương lai.

Thị trường phía Bắc vừa qua ghi nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đối với dòng bất động sản khoáng nóng được ra mắt tại Tổ hợp khoáng nóng 5* Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Sức hút thị trường đổ về Heian Villas

Một trong những tiêu chí hàng đầu để lựa chọn các khoản đầu tư tiềm năng lợi nhuận là sự an toàn. Trong bất động sản, sự an toàn thể hiện ở tầm nhìn quy hoạch và pháp lý chủ quyền sản phẩm đúng chính chủ. Tại Heian, các nhà đầu tư an tâm nhờ chính sách sở hữu minh bạch, sổ hồng trao tay. Sở hữu tài sản trong tầm tay mình, dễ dàng thăm, ngắm, bán bất kể khi nào. Đây là lợi thế giúp các nhà đầu tư an tâm, mặt khác giúp sản phẩm có thanh khoản cao.

An nhàn là sẽ là tiêu chí tiếp theo được nhiều nhà đầu tư hiện tại quan tâm, đặc biệt các nhà đầu tư thuộc giới tinh hoa. Khi cuộc sống quá bận rộn, thời gian và sức khỏe là 2 yếu tố quý giá hàng đầu đối với tập khách hàng này. Một doanh nhân từng tâm sự: “Xa xỉ với anh bây giờ là một giờ chơi với con”. Rất nhiều người có thể bỏ ra vài giờ thậm chí cả ngày để chơi cùng con nhưng đối với giới doanh nhân, giới siêu giàu, thời gian là rất quý giá. Đây chính là lý do dòng sản phẩm biệt thự khoáng nóng Heian được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi chính sách ủy thác vận hành cam kết lợi nhuận. Các khách hàng được hoàn toàn thảnh thơi với lựa chọn của mình, không lo nguồn khách, không lo bảo trì quản lý, nhân sự,... Nguồn thu nhập thụ động sẽ chuyển về tài khoản định kỳ, để “tiền thực sự sinh ra tiền”.

Trong bối cảnh nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe ngày càng nâng cao, khoáng nóng với các tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe không dừng lại ở xu hướng (trend) mà trở thành yếu tố cần có trong đời sống hiện đại (must). Cùng với đó, nghỉ dưỡng ven đô cũng khẳng định sức hút với những chuyến đi Staycation - thuận tiện di chuyển, tối ưu thời gian, ngân sách hợp lý.

Cách Hà Nội 60 phút di chuyển cùng đặc quyền nghỉ dưỡng khoáng nóng Radon quý hiếm, thuộc tổ hợp khoáng nóng 5* Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, Heian là sự kết hợp hoàn hảo của nghỉ dưỡng khoáng nóng và nghỉ dưỡng ven đô. Mỗi khía cạnh này đều có những lợi thế riêng. Thực tế đã chứng minh, dù mới đi vào vận hành, Wyndham Thanh Thủy đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút du khách.

Tiềm năng vận hành nghỉ dưỡng khoáng nóng tại dự án được chứng minh là vô cùng lớn với lượng khách lưu trú đông và đa dạng nhu cầu - nghỉ dưỡng gia đình, tụ họp bạn bè, gặp gỡ đối tác, nghỉ dưỡng công ty,... Thuộc giai đoạn hai của Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, Làng quý tộc Nhật Heian Villas được đánh giá sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các khách hàng khu vực Thủ đô, các thành phố phía Bắc, và đặc biệt các du khách quốc tế khi ghé thăm Việt Nam.

Bên cạnh đó, là thành viên của gia đình Wyndham Hotels & Resorts, Heian thừa hưởng hơn 50 triệu khách hàng thân thiết toàn cầu từ chương trình Wyndham Rewards. Đây sẽ là nguồn khách cực lớn và là động lực tăng trưởng giá trị không thể không nhắc đến của ngôi làng quý tộc Nhật Bản.

Với một sản phẩm sở hữu sức hút nghỉ dưỡng hấp dẫn, dòng tiền từ vận hành lưu trú sẽ đều đặn đổ về. Bí mật của nhiều tỷ phú trên thế giới là mua bất động sản tiềm năng, và để chúng làm việc ngay cả khi họ đang nghỉ ngơi. Heian được xem là một trong số đó, kênh đầu tư giúp tài sản của các chủ nhân hoạt động ngay cả khi họ đang nghỉ ngơi.

Lãi vốn là yếu tố tiếp theo nhiều nhà đầu tư quan tâm bên cạnh nguồn lợi từ doanh thu vận hành nghỉ dưỡng. Đây cũng được xem là lợi thế của bất động sản so với nhiều kênh đầu tư khác - khả năng tự tăng giá trị qua thời gian theo quy luật chu kỳ bất động sản, thường là sự tăng trưởng qua mỗi năm và những bước nhảy vọt giữa các chu kỳ.

Báo cáo xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế của Vietnam Report cho thấy, mặt bằng giá bất động sản nhìn chung đã tăng vọt lên 50%, có nơi cả 100% và thậm chí 200% chỉ trong vài năm. Có nhiều lý do cho xu hướng này, từ việc tăng khung giá đất đến quỹ đất khan hiếm, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng,... Cuối năm được coi là thời điểm tốt để săn những thương vụ hời trước bước nhảy tăng giá năm mới.

Lợi thế lãi vốn đặc biệt thể hiện rõ nét với dự án có yếu tố khoáng nóng - không phải địa phương nào cũng có được nguồn tài nguyên này. Đối với các mỏ khoáng đã được phát hiện, cần trải qua thời gian dài hàng chục năm để thăm dò, nghiên cứu và đưa vào phát triển nghỉ dưỡng. Tính khan hiếm giúp các căn biệt thự khoáng nóng Radon Heian sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội, điều mà nhiều nhà đầu tư nhạy bén đánh giá cao. Bên cạnh đó, Thanh Thủy (Phú Thọ) còn được xem là địa phương sở hữu vị trí chiến lược trong quy hoạch trung tâm nghỉ dưỡng Vùng Thủ đô - Vùng các tỉnh thành liên kết chặt với Hà Nội, có khoảng cách di chuyển dưới 2 giờ lái xe. Từ đây, du khách có thể dễ dàng ghé thăm danh thắng nổi tiếng: Đền Hùng, Đền Lăng Xương, Đồi chè Long Cốc, K9 Đá Chông, Vườn quốc gia Xuân Sơn,...

Giá trị đòn bẩy cũng là một trong những tiêu chí các nhà đầu tư quan tâm, trong kế hoạch đầu tư của mình, các nhà đầu tư đánh giá cao những tài sản có giá trị thế chấp lớn (từ 60% giá trị thị trường trở lên) để huy động vốn khi cần. Và biệt thự khoáng nóng là một trong số đó với độ tín nhiệm cao nhờ các lợi thế của mình.

Tại Heian Villas, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao giá trị kế thừa tài sản, truyền đời dòng thu nhập cho các thế hệ kế tiếp. Phát triển theo tinh thần Quý tộc Nhật Bản, lựa chọn đầu tư tại Heian không chỉ là giúp các nhà đầu tư sinh lời, mà hơn thế, ngôi nhà thứ 2 này cũng có thể là nơi các thế hệ tương lai được phát triển cùng cộng đồng tinh hoa. Trở thành “người làng mình” với những vị chủ nhân tên tuổi. Một cuộc gặp tình cờ, một buổi dạo chơi bên vườn Ngự Uyển, những cơ hội mới,... sẽ được bắt đầu tại Heian Villas - ngôi làng quý tộc Nhật Bản.