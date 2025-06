Cuộc hôn nhân chóng vánh hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo

TPO - Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bên nhau rất lâu nhưng khi kết hôn lại nhanh chóng chia tay do mâu thuẫn không thể hòa giải.

Trong thế giới hào nhoáng của ngành giải trí Hàn Quốc, ngay cả những cuộc hôn nhân đẹp như cổ tích nhất cũng có thể tan vỡ trong chớp mắt. Khán giả từng sốc khi "cặp đôi thế kỷ" Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn chỉ sau một năm 8 tháng. Nhưng còn có cuộc hôn nhân ngắn ngủi hơn cả Song - Song.

Lee Min Young đệ đơn ly hôn chỉ sau 12 ngày

Theo Naver, mới đây trong chương trình Because I'm Solo của đài SBS Plus, nữ diễn viên Lee Min Young đã chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử giới giải trí Hàn Quốc của cô và lý do khiến nữ diễn viên quyết định sống độc thân.

Theo đó, hai diễn viên Lee Min Young và Lee Chan đã hẹn hò trong khoảng thời gian dài. Lee Chan từng bạo hành bạn gái nhưng Lee Min Young cho rằng sau khi kết hôn anh sẽ thay đổi. Họ kết hôn vào ngày 10/12/2006. Tuy nhiên, trong một lần cãi vã về căn nhà tân hôn, Lee Chan đã đạp vào bụng vợ và đuổi cô xuống xe để mặc bên lề đường. Cú đạp khiến Lee Min Young mất con, cô còn bị gãy mũi và thương tích khắp mặt. Sau đó, Lee Min Young đã đệ đơn ly hôn chỉ sau 12 ngày trở thành vợ chồng.

Vụ scandal khiến giới giải trí Hàn Quốc chấn động, Lee Chan bị kết án một năm tù, sự nghiệp tiêu tan. Trong khi đó, Lee Min Young gặp khó khăn trong việc nói chuyện do ảnh hưởng tâm lý. Phải mất 5 năm sau cô mới quay lại đóng phim.

Lee Sang Min và Lee Hye Young: Yêu nhau 10 năm, ly dị sau một năm

Nam ca sĩ Lee Sang Min và nữ diễn viên Lee Hye Young từng là cặp đôi được ngưỡng mộ tại Hàn Quốc. Họ ở bên nhau 10 năm trước khi quyết định tổ chức lễ cưới xa hoa tuyệt đẹp vào năm 2004.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm, Lee Hye Young đã đệ đơn ra tòa yêu cầu ly hôn với lý do chồng có hành vi lừa đảo, chiếm dụng tiền bạc, ngoại tình và ép cô khỏa thân. Dẫu vậy sau này Lee Hye Young chia sẻ cô đã tha thứ cho chồng cũ vì họ đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, nữ diễn viên mong chồng có cuộc sống ổn định.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki: Kết thúc buồn của chuyện tình cổ tích

Trước khi kết hôn, Song Joong Ki nhiều lần khẳng định Song Hye Kyo chính là nữ thần trong lòng anh. Năm 2016, sau khi hợp tác trong phim Hậu duệ mặt trời, cả hai trúng tiếng sét ái tình và hẹn hò với nhau. Họ có một lễ cưới tựa cổ tích vào ngày 31/10/2017. Sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông khắp châu Á.

Tuy nhiên, chỉ sau 18 tháng, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn khiến công chúng sốc nặng. Cả hai không nói rõ lý do khiến chuyện tình tan vỡ, tuy nhiên sự việc ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng hai nghệ sĩ. Song Joong Ki bị chỉ trích vì đã đệ đơn ly hôn trước, đẩy Song Hye Kyo vào tình huống khó xử. Trong khi biểu tượng nhan sắc xứ Hàn bị cho là người có lỗi, thậm chí liên tiếp có tin cô ngoại tình với nhiều người khác nhau.

Đến tháng 1/2023, Song Joong Ki tái hôn với một phụ nữ ngoại quốc không làm việc trong giới giải trí. Hiện tại, nam diễn viên đã có một con trai và con gái. Trong khi Song Hye Kyo lựa chọn cuộc sống độc thân và phát triển sự nghiệp.

Jiyeon (T-ara) và Hwang Jae Gyun: Cái kết gây sốc cho cuộc tình đẹp như mơ

Jiyeon (T-ara) là người đẹp chịu nhiều bất công trong sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng trắc trở. Những người hâm mộ của cô luôn mong nữ ca sĩ sẽ tìm được bến đỗ an toàn sau nhiều tổn thương. Vận động viên bóng chày Hwang Jae Gyun tưởng chừng như "anh rể trong mơ" của fan Jiyeon.

Trước khi cưới, Hwang Jae Gyun hết lòng yêu chiều bạn gái. Nam vận động viên còn học hát và nhảy theo các ca khúc của nhóm T-ara để chiều lòng vợ. Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2022 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội.

Công chúng cứ ngỡ Jiyeon đã tìm được người chồng lý tưởng, nhưng bất ngờ vào tháng 10/2024, nữ ca sĩ xác nhận đã ly hôn chồng sau chưa đầy hai năm về sống chung nhà. Được biết lý do là Hwang Jae Gyun đã có hành vi phản bội dù mới kết hôn. Chuyện tình kết thúc chóng vánh của cả hai khiến công chúng tiếc nuối.