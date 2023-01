Cửa hàng vàng đông khách trước ngày vía Thần Tài

Trước ngày vía Thần Tài, cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đông nghẹt khách.

Sáng 29/1 (tức mùng 9 tháng một âm lịch), tại cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột (Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), quầy thanh toán, tư vấn đông kín khách. Cơn sốt mua vàng ngày Thần Tài dường như đến sớm hơn thường lệ. Các sản phẩm được quan tâm nhiều như: bộ sưu tập thần tài gõ cửa, phát lộc khai xuân, vàng miếng tài lộc, nhẫn kim tiền, trang sức phong thuỷ…Các sản phẩm chế tác riêng cho ngày Thần Tài chủ yếu có bản vị từ 1 chỉ, chế tác hình con mèo, chữ tài, lộc…

Chuẩn bị cho hôm nay (mùng 10/1 Âm lịch) - ngày vía Thần Tài, cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột đã lên nhiều phương án, sản phẩm cung ứng ra thị trường từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Từ 25/1 (tức Mùng 4 Tết), cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột mở cửa sớm, hoạt động từ 6g30 đến 23g. Đại diện cửa hàng cho biết, tổng đài chăm sóc khách hàng liên tục nhận hàng trăm cuộc gọi tư vấn và đặt hàng mỗi ngày. Sản phẩm từ 0,5 - 1 chỉ được đông đảo khách hàng lựa chọn, nhờ tính thẩm mỹ cao (chế tác hình túi lộc, linh vật năm Quý Mão) và mức giá hợp lý.

Chị Nguyễn Thị Thương (26 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, Mua vàng ngày vía Thần Tài là tục lệ quen thuộc của người Việt. Năm nào tôi cũng vàng vào ngày vía Thần Tài, tôi tin rằng mua vàng là cách kích hoạt tài lộc tốt nhất cho năm mới suôn sẻ.

Chị Lữ Hoàng Bảo Trân, Cửa hàng trưởng cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột cho biết, đáng chú ý, năm nay, truyền thống mua vàng cầu may cũng được nhiều bạn trẻ đón nhận. Tuy nhiên, quan điểm và lựa chọn có nhiều sự mới lạ. Thay vì lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao như vàng ép vỉ, tranh vàng, tượng vàng đúc nguyên khối…, nhiều người đã lựa chọn các món trang sức vàng, với mức giá hợp lý để hoàn thành ước nguyện cầu tài lộc đầu năm của mình. Một lý do các sản phẩm này hút khách là bởi mức giá vô cùng hợp lý với túi tiền của khách hàng trẻ, chỉ từ 1,5 triệu đồng/ sản phẩm. Mức giá cao hơn chút so với trang sức bạc nhưng có thể bán hoặc đổi sản phẩm mới nên giá trị còn lại của sản phẩm cao, xem như một cách vừa tích lũy vừa làm đẹp

Tại cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột có các trang sức “Thần Tài Quý Mão 2023” của PNJ lấy cảm hứng thiết kế từ linh vật năm Quý Mão, đội ngũ Sáng Tạo & Thiết Kế đã khéo léo cách điệu chú mèo một cách gần gũi nhưng không kém phần sang trọng.

Bên cạnh đó, cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột còn có các thiết kế bộ vàng miếng PNJ với thiết kế theo từng năm, kiểu dáng và mẫu mã độc đáo là gợi ý cho món quà Tết. Khách hàng có đa dạng lựa chọn với các bộ 3 miếng vàng, 6 miếng vàng và 12 miếng vàng (bản giới hạn). Mỗi chữ trên miếng vàng đều mang một ý nghĩa đặc biệt, như một lời chúc, lời gửi trao từ PNJ dành cho khách hàng. Vàng miếng PNJ hứa hẹn là món quà giá trị mang tâm ý để trao tặng đến những người thân và đối tác dịp Tết.

Tại cửa hàng PNJ C1-C2 Điện Biên Phủ Buôn Ma Thuột còn có nhiều mẫu tranh đính đá, mạ vàng ấn tượng, tinh tế là chọn lựa lý tưởng cho quà tặng trao người trân quý dịp đầu Xuân năm mới

Đặc biệt, năm 2023 với thông điệp “Thần Tài gõ cửa – Phát lộc khai xuân”, PNJ mang đến game “Thử Thách Lắc Tài Lộc” với 100% cơ hội nhận Lộc khai xuân cùng các giải thưởng vàng miếng cực kỳ hấp dẫn như, set 6 vàng miếng, set vàng 12 miếng…Tổng Tài Lộc lên đến 2023 miếng vàng.

Đặc biệt, trong dịp này, với mỗi lượt khách hàng tham gia “Thử Thách Lắc Tài Lộc”, PNJ sẽ đóng góp 5.000 VNĐ vào hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những thông điệp nhân văn đến cộng đồng và xã hội.

“Thử Thách Lắc Tài Lộc” diễn ra từ ngày 15/01/2023 – 01/02/2023. Tham gia ngay Lắc Tài Lộc tại: https://thantai.pnj.com.vn/